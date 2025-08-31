Dívidas de entidades de Malafaia aumentam 5 vezes e chegam a R$ 29 milhões

As dívidas de impostos da igreja, editora e de outros empreendimentos do pastor Silas Malafaia e sua família aumentaram cinco vezes nos últimos quatro anos, chegando a quase R$ 30 milhões, segundo levantamento do UOL.

A reportagem se baseou em dados de débitos em dívida ativa da União, registrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Em 2021, a igreja e as editoras do pastor e uma associação comandada por seu filho deviam mais de R$ 4,9 milhões —R$ 6,4 milhões em valores corrigidos pela inflação. Hoje, essas quatro instituições devem R$ 29,3 milhões.

Em entrevista ao UOL, Malafaia afirmou que os débitos se referem a parcelamentos. Num deles, a editora Central Gospel deixou de pagar o acordo e teve que fazer um refinanciamento da dívida. No caso da Avec Entidade Religiosa, a Receita Federal suspendeu a imunidade tributária.

Mais da metade dos débitos se referem à Previdência Social -são quase R$ 16 milhões nessa categoria. Dívidas relacionadas a Imposto de Renda somam quase R$ 8,5 milhões.

A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), imposto pivô do debate no Congresso há quatro anos sobre a tributação das igrejas, representa R$ 2,36 milhões dos débitos das instituições ligadas a Malafaia.

Pastor diz que parcelamento caiu e reclama de perseguição

Procurado, o advogado de Malafaia, Jorge Vacite Neto, disse que "os débitos fiscais encontram-se em processo de revisão interna, a fim de possibilitar sua regularização nos valores corretos".

Malafaia detalhou a situação. "A [dívida] da [editora] Central nós atrasamos e agora estamos renegociando de novo." A editora Central Gospel está em recuperação judicial. "É o que está acontecendo agora em relação à editora pela dificuldade da própria editora. Aí você vê o milionário que eu sou, o império que eu tenho. Se eu sou milionário, eu ia deixar uma editora em recuperação?"

Segundo o pastor, em 2010, a Receita Federal tirou a imunidade tributária da Avec. "Na associação, tem uma discussão, uma briga que se arrasta desde 2013. Tem uma briga quando a Receita suspendeu a imunidade tributária da associação."

É na Avec que está registrada a aeronave Cessa 650 Citation III, fabricada em 1985 e com capacidade para 11 passageiros. O UOL encontrou ofertas desse avião no Brasil por R$ 12 milhões. O bimotor está com o certificado de voo suspenso desde abril passado, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

O pastor reclamou do fato de ser investigado pela Polícia Federal na apuração sobre obstrução de Justiça na ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Malafaia foi alvo de buscas ao chegar do exterior.

"O UOL não tem interesse em saber do crime de vazar conversas minhas particulares e nem de querer saber dessa perseguição?", disse ele, sobre a investigação da PF.