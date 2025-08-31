Carbono é chave para transformar economia amazônica, diz enviado da COP

Para Denis Minev, CEO da rede varejista Bemol e enviado especial da COP30 para o setor privado da Amazônia, existe hoje um sentimento de injustiça entre os amazônidas. "Temos mais de 80% de nossas florestas preservadas, algo que ninguém fez. Somos talvez o povo mais responsável na gestão do seu próprio meio ambiente, mas ainda não fomos reconhecidos por isso", diz em entrevista a Ecoa.

Queremos desenvolvimento, mas conhecemos nosso próprio território e não somos irresponsáveis

Minev, que é também investidor em negócios de impacto positivo e um dos fundadores da aceleradora Amaz, defende que o principal passo para a transformação da economia amazônica é a precificação justa do carbono, que estimularia empreendedores a escolher atividades que armazenam CO2. "Empreendedores respondem a incentivos. Hoje a pecuária faz sentido econômico na região, principalmente porque os financiamentos para outras atividades não estão disponíveis e o carbono não está precificado", explica.

Leia trechos da entrevista a seguir:

Você tem participado de diversos encontros e reuniões para ouvir e organizar as contribuições do setor privado para a conferência e para a agenda climática do Brasil. Quais demandas e propostas têm se destacado nessas conversas?

Minha participação tem se dividido em três frentes, sendo a primeira delas escutar as demandas e preocupações do setor privado da região amazônica. Há uma preocupação grande de que a COP30 traga apenas maiores restrições ambientais à atividade econômica da região. Existe também um senso de injustiça, de que aqueles que mais destruíram seus próprios ambientes naturais, como paulistas e noruegueses, por exemplo, querem ditar termos aos amazônidas, que se sentem credores [na questão ambiental], por terem mais de 80% de suas florestas preservadas, algo que ninguém fez.

Em segundo lugar, busco trazer possibilidades aos empresários locais, indicando o que está em jogo e que oportunidades podem surgir [com a COP]. Por exemplo, a transformação da economia regional, que hoje é muito baseada em pecuária de baixa produtividade, em uma agricultura regenerativa e de sistemas agroflorestais, o que pode representar maior riqueza, mais empregos e também efeitos positivos ambientais, como o acúmulo de carbono.

Numa terceira frente, tenho buscado comunicar para as lideranças internacionais e nacionais ligadas à COP30 a importância de apoiar a transformação econômica da região. Existem alguns passos necessários para este avanço. O principal é a precificação justa do carbono, que deve ser pago a empreendedores que escolham atividades que armazenem carbono na Amazônia. Outros passos incluem financiamentos e investimentos em ciência e tecnologia para essa transformação. Também busco sempre deixar claro às lideranças esse sentimento de injustiça climática dos amazônidas, dado que somos talvez o povo mais responsável na gestão do seu próprio meio ambiente, e ainda não fomos reconhecidos por isso.

Em sua segunda carta como enviado especial, você afirma que as escolhas eleitorais dos amazônidas têm indicado uma preferência por práticas econômicas insustentáveis que causam dano à floresta, e que é preciso escutá-los. Na sua visão, o que essa maioria da população está querendo dizer ao votar aparentemente contra a conservação da floresta?

Eles não votam contra a conservação. Assim como todos os povos, votam pelos seus interesses e os de seus filhos, e escolhem racionalmente dadas as opções aparentemente disponíveis. Hoje a pecuária na Amazônia faz sentido econômico, principalmente porque os financiamentos para outras atividades não estão disponíveis e o carbono não está precificado. É preciso mudar isso, é preciso apoio global para isso.

Na mesma carta, como solução para uma virada socioeconômica, ambiental e até política na região, você propõe incentivar e desenvolver os sistemas agroflorestais, modelo já adotado pontualmente na região. Quais os maiores desafios para esse modelo dar certo e ganhar escala?

Um sistema agroflorestal demora de 3 a 4 anos para crescer, requer um conhecimento e investimento que estão ausentes hoje na região. Precisamos treinar gente, investir na Embrapa e em fazendas experimentais, pagar pelo carbono armazenado e financiar com anos de prazo, e não meses. É preciso redesenhar os instrumentos nacionais de financiamento à agricultura na Amazônia, como o Pronaf, por exemplo, que favorece o [modelo] tradicional. Temos que repensar também os assentamentos da reforma agrária que continuam a acontecer na Amazônia, nas políticas do Incra, por exemplo. São políticas antigas, que mantêm uma inércia indesejada.

Você vem defendendo a necessidade de repensar o empreendedorismo na Amazônia, muitas vezes associado ao desmatamento. Como conscientizar e engajar um pequeno empreendedor que, na maior parte das vezes, criou seu negócio por necessidade e enfrenta tantas dificuldades no seu dia a dia?

Empreendedores respondem a incentivos. Tudo o que o empreendedor rural vê hoje o direciona para a pecuária e para a soja, inclusive os financiamentos do governo federal e de bancos oficiais. Há duas frentes principais a se trabalhar, incentivos e aprendizado, ambos ainda ausentes hoje na região. A Amazônia carece de aprendizado, tanto no meio rural quanto no meio urbano.

É com aprendizado que as sociedades se desenvolvem, com suas populações aprendendo meios mais complexos e produtivos de geração de riqueza. A literatura a respeito disso no mundo econômico é extensa, nascendo com o economista Ken Arrow com o conceito de "learning by doing". Temos vários instrumentos, que vão do Sistema S à Embrapa, das universidades e institutos tecnológicos aos sistemas de assistência técnica agrária, mas precisamos de foco e de irrigação de recursos.

Você é um dos fundadores e investidores da Amaz, principal aceleradora de empresas de impacto positivo na Amazônia. Pode compartilhar alguns casos de negócios apoiados por vocês que vêm crescendo, e que indicam o que pode ser o futuro da economia amazônica?

Existem muitos bons exemplos de empreendedores. Investimos hoje em 37 startups, dentro e fora da Amaz. Uma delas é a Navegam, que busca digitalizar o transporte fluvial na Amazônia para que se possa comprar passagens de barco online e simplificar a carga para os interiores. Em rodadas recentes de investimento, já se aproxima de um valuation de R$100 milhões.

Outro exemplo é a Remata, que busca transformar pastos em sistemas agroflorestais de alta produtividade em que se plantam diversas culturas perenes, como cacau em conjunto com árvores nativas. Estamos negociando "offtake agreements" de alguns milhões de dólares para o carbono que será armazenado nessas propriedades.

Um terceiro caso é a Ages Bioactive, uma empresa de fitoterápicos baseados na pesquisa do professor José Carlos Tavares, da Unifap (Universidade Federal do Amapá). São medicamentos voltados à prevenção do declínio da saúde pelo envelhecimento. A empresa já vende mais de R$ 10 milhões por ano através de farmácias de manipulação. E um último exemplo que destaco é a Aeroriver, liderada por dois jovens amazônidas doutorandos no ITA, que recebeu recentemente aportes de R$ 16 milhões para continuar o desenvolvimento de um ecranoplano [aeronave que voa em baixas altitudes] para operar na Amazônia.

Todos esses quatro casos têm uma característica central: a combinação de aprendizado sofisticado —de TI, agronômico, farmacêutico ou aeronáutico— com atributos únicos da Amazônia, como logística ou biodiversidade. Existem outras milhares de oportunidades como essas.

Sobre a questão dos preços de hospedagem em Belém, na sua visão, é o setor hoteleiro que está jogando contra ou faltou planejamento do governo?

Belém tem plena capacidade de receber grandes eventos. Anualmente o Círio de Nazaré recebe quase 100 mil pessoas. Houve planos bem feitos, mas executados com atraso, o que deixou uma má impressão, mas certamente sobrará espaço. Se buscar agora no Airbnb, por exemplo, há muitos apartamentos disponíveis. Baku e Glasgow, as sedes recentes, também tiveram dificuldades. Eu fui à COP15, em Copenhagen, e parte da nossa delegação teve que ficar a 1h e meia da cidade.