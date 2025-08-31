Dados de vida real apontam que Wegovy supera Mounjaro em proteger o coração

A "disputa" entre as canetas emagrecedoras ganhou um novo capítulo, e com impacto direto na saúde do coração. Uma análise de dados de vida real apresentada no Congresso ESC 2025 (Sociedade Europeia de Cardiologia), que acontece em Madri (Espanha), mostrou que o medicamento Wegovy (semaglutida 2,4 mg), da Novo Nordisk, reduziu em até 57% o risco de eventos cardiovasculares graves, como infarto e AVC, em comparação com Mounjaro (tirzepatida), em pessoas com obesidade ou sobrepeso e doença cardiovascular estabelecida, mas sem diabetes.

O estudo STEER, um estudo retrospectivo e observacional de vida real, avaliou adultos dos EUA com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular estabelecida, mas sem diabetes. Os estudos de vida real complementam os ensaios clínicos randomizados —padrão-ouro para avaliar segurança e eficácia— trazendo evidências a partir da experiência real de pacientes. Os dados foram divulgados pela farmacêutica fabricante da semaglutida.

Quais os principais resultados do STEER

O STEER analisou dados de mais de 21 mil adultos nos EUA (10.625 em cada grupo), com obesidade ou sobrepeso e doença cardiovascular estabelecida, mas sem histórico de diabetes.

Foram incluídos adultos com 45 anos ou mais, a partir de um grande banco de dados norte-americano (Komodo Research), que iniciaram tratamento com um dos medicamentos a partir de 13 de maio de 2022 até 31 de janeiro de 2025. Este banco de dados é como um grande prontuário que concentra todos os dados de saúde do paciente, por isso foi possível acompanhar eventos de saúde relevantes dos participantes.

O estudo comparou Wegovy e Mounjaro quanto à prevenção de eventos cardiovasculares adversos maiores, que são chamados de MACE no meio médico, ou seja, ocorrências graves que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Foram avaliados dois tipos de desfecho:

MACE revisado de 3 pontos: infarto, AVC e morte por qualquer causa;

MACE revisado de 5 pontos: os três eventos anteriores mais hospitalização por insuficiência cardíaca e revascularização coronária.

Para garantir que os grupos comparados fossem semelhantes no início do estudo, os pesquisadores utilizaram a metodologia propensity score matching. Essa técnica estatística cria pares de participantes com características semelhantes (como idade, sexo, histórico de saúde e outros fatores) em cada grupo de tratamento, equilibrando as diferenças iniciais e permitindo uma comparação mais justa entre os efeitos de ambos os medicamentos.

Os principais resultados foram:

Entre os pacientes que mantiveram o tratamento de forma contínua, Wegovy reduziu em 57% o risco combinado de infarto, AVC ou morte (cardiovascular ou por qualquer causa), em comparação com Mounjaro.

Nesse grupo, foram registrados 15 eventos cardiovasculares (0,1%) para Wegovy contra 39 eventos (0,4%) para Mounjaro.

Ao considerar todos os pacientes que iniciaram o tratamento, mesmo com eventuais interrupções, Wegovy manteve uma redução significativa de 29% no risco dos mesmos eventos cardiovasculares em relação ao Mounjaro.

Henrik Jarlov, vice-presidente global da área médica de doença cardiorrenal metabólica e Alzheimer da Novo Nordisk, destaca a importância desses dados: "Importante esclarecer que não temos nenhum estudo clínico comparando Wegovy com tirzepatida, temos estudos comparando com um placebo para resultados cardiovasculares, mas aqui estamos olhando para resultados no mundo real, e vemos essa associação com um risco menor com Wegovy comparado com tirzepatida. Acreditamos que a semaglutida tem algumas propriedades únicas e, no futuro, essa utilização dos GLP-1, em particular da semaglutida, pode ajudar a reduzir o risco cardiovascular em pacientes com obesidade e diabetes", explica.

Por que isso importa para quem tem obesidade?

Obesidade é fator de risco para doenças cardiovasculares Imagem: iStock

De acordo com o último Atlas Mundial da Obesidade, cerca de um bilhão de pessoas vivem com sobrepeso no mundo, e o número pode chegar a 1,5 bilhão até 2030; no Brasil, 68% da população tem excesso de peso (31% com obesidade e 37% com sobrepeso).

A obesidade é considerada pela OMS uma doença crônica —ou seja, um problema de longa duração, que muitas vezes acompanha o indivíduo para o resto da vida e exige cuidado constante. Ela pode prejudicar o organismo da cabeça aos pés, literalmente, aumentando o risco de diversas doenças e de morte precoce.

Em todo o mundo, cerca de 21 milhões de pessoas morrem todo ano devido a doenças cardiovasculares, e duas em cada três mortes cardiovasculares estão relacionadas à obesidade. Elas causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos, 2,3 vezes mais que as todas as causas externas (acidentes e violência) e 3 vezes mais que as doenças respiratórias.

De acordo com o Cardiômetro, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 267 mil pessoas já morreram em 2025 no Brasil por doenças cardiovasculares.

Do ponto de vista do paciente, os benefícios vão além da prevenção de eventos graves. "Faz diferença poder andar do estacionamento até a porta do supermercado, por exemplo. Isso é um resultado muito concreto do que melhora na vida dos pacientes", comenta Jarlov.

Ele também destaca que há uma margem maior para reduzir o risco de doenças como infarto e AVC, que têm grande impacto no paciente. "Vemos a cardiologia como uma área natural para nós também, porque há uma enorme sobreposição de pessoas que têm diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares", completa.

Para o vice-presidente da Novo Nordisk, trata-se de um ponto de virada no tratamento das doenças cardiovasculares, em que a conscientização sobre a interconexão das doenças cardiometabólicas (cardiovasculares, diabetes e obesidade) é crescente. "O que está surgindo é a consciência de que não precisamos apenas alcançar os fatores de risco tradicionais, como pressão arterial e colesterol, mas também pensar em novos fatores de risco, como o peso", finaliza.

No Brasil, tanto Wegovy quanto Mounjaro são aprovados pela Anvisa para tratar obesidade. O medicamento é indicado para adultos com IMC (índice de massa corporal) inicial maior ou igual a 30 kg/m² (obesidade) ou maior ou igual a 27 kg/m² (excesso de peso) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada com o peso, como hipertensão ou diabetes.

O tratamento é recomendado para pacientes que não tiverem resultados com outros medicamentos e é indicado como coadjuvante à redução de calorias e aumento da atividade física.

Desde junho, a compra deste tipo de medicamento exige a retenção da receita médica nas farmácias. Como todo medicamento, há risco de efeitos colaterais, por isso é importante que o tratamento seja acompanhado por um médico especialista, que vai monitorar a saúde dos pacientes. Além disso, só o especialista em saúde pode analisar como o uso do remédio vai afetar outros fatores para além da perda de peso, como os benefícios cardiovasculares, para fígado, rins e até apneia do sono.

*A jornalista viajou a convite da Novo Nordisk.