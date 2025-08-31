Topo

Notícias

Bolsonaro no banco dos réus: como está a ação contra cada núcleo no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro está no núcleo 1 da trama golpista - Pedro Ladeira - 16.ago.2025/Folhapress
O ex-presidente Jair Bolsonaro está no núcleo 1 da trama golpista Imagem: Pedro Ladeira - 16.ago.2025/Folhapress
do UOL

Do UOL, em Brasília

31/08/2025 05h30

O julgamento dos réus na ação penal por tentativa de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota em 2022 foi fatiado para acelerar a análise dos caso.

Como está o processo contra cada núcleo

Núcleo 1 (8 réus, incluindo Bolsonaro) - na fase final do julgamento, a partir de 2 de setembro, após as alegações finais.

Núcleo 2 (6 réus) - aguarda o fim da fase de instrução do processo.

Núcleo 3 (10 réus) - Defesa e PGR estão dentro do prazo de 15 dias para suas alegações finais - foi aberto o prazo em 25 de agosto.

Núcleo 4 (7 réus) - Defesa e PGR estão dentro do prazo de 15 dias para suas alegações finais - foi aberto o prazo em 25 de agosto.

Núcleo 5 (1 réu: Paulo Figueiredo Neto) - o mais atrasado; aguarda manifestação da defesa no processo.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lateral esquerdo Caio Henrique retorna à seleção; Brasil enfrenta Chile e Bolívia pelas eliminatórias

Sem sangue e porta trancada por dentro: a morte que 'bugou' polícia dos EUA

Conheça padarias citadas em investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC

SP: Prefeitura perde R$ 180 mil por fechar aluguel sem fazer vistoria antes

Bolsonaro pode ser preso? Por quanto tempo? Veja qual é a pena máxima

Dívidas de entidades de Malafaia aumentam 5 vezes e chegam a R$ 29 milhões

Bolsonaro no banco dos réus: como está a ação contra cada núcleo no STF

Julgamento de Bolsonaro: por que STF tem Turmas e como é feita divisão?

Ex-pastor relata pressão e controle constante na Universal: 'Não há paz'

Trump diz que exigirá identificação de eleitor para cada voto nos EUA

Número 3 do mundo, Zverev cai na 3ª rodada do US Open