Topo

Notícias

China se prepara para construir o maior parque solar do mundo, rumo à neutralidade de carbono

Talatan

31/08/2025 15h30

A China está prestes a concluir o maior parque solar do mundo, uma iniciativa que cobrirá 610 quilômetros quadrados da meseta tibetana, uma área equivalente ao tamanho de Chicago. O projeto faz parte do esforço do país para reduzir suas emissões de carbono. Quando finalizado, será capaz de gerar eletricidade suficiente para abastecer 5 milhões de casas.

Em um cenário onde a demanda por eletricidade cresce a cada ano, a China tem instalado painéis solares a uma velocidade inédita. No primeiro semestre de 2025, o país instalou 212 gigawatts de capacidade solar, superando a capacidade total dos Estados Unidos (178 GW). Este esforço tem mostrado resultados, com uma queda de 1% nas emissões de carbono nos primeiros seis meses de 2025, consolidando uma tendência iniciada em março de 2024.

A energia solar, já superando a eólica, se aproxima de se tornar a maior fonte de eletricidade limpa do país, enquanto a produção de energia eólica também aumentou consideravelmente. Especialistas, como Lauri Myllyvirta, analista do Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo, consideram essa uma tendência estrutural, sinalizando que, pela primeira vez, a China está conseguindo reduzir suas emissões enquanto mantém o crescimento econômico.

Apesar desse progresso, o país ainda enfrenta desafios. A China continua sendo altamente dependente de fontes de energia baseadas em carbono, o que representa um obstáculo para a descarbonização completa. Li Shuo, diretor do China Climate Hub, alertou que, embora as mudanças sejam promissoras, o país ainda tem um longo caminho a percorrer na transição para uma economia de baixo carbono.

O projeto solar no Tibete, além de ser um marco na produção de energia limpa, traz benefícios ecológicos. Os painéis solares atuam como barreiras contra o vento e ajudam a reduzir a evaporação do solo, favorecendo o crescimento da vegetação. O projeto também integra pastoreio, com o uso de "ovelhas fotovoltaicas", que pastam sob os painéis.

A China está investindo em grandes linhas de transmissão para levar essa energia solar para as áreas mais industrializadas do país, enfrentando desafios relacionados à infraestrutura elétrica, que ainda é adaptada à produção constante de plantas a carvão. A adaptação da rede elétrica para lidar com fontes de energia renováveis é um dos maiores desafios da política energética chinesa.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão/Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Liverpool vence Arsenal e se isola na liderança do Inglês; City perde 2ª seguida

Israel estuda anexar Cisjordânia se Palestina for reconhecida, diz agência

Filme exibido na Mostra de Veneza transforma trajetória de Putin em alerta sobre líderes autoritários

Reino Unido confirma surto de gripe aviária H5N1 no sudoeste da Inglaterra

Von der Leyen diz que Europa está preparando planos "precisos" para envio de tropas à Ucrânia, diz FT

Impasse político se intensifica com planos de Trump para repressão em Chicago

EUA: governador denuncia 'invasão' de Chicago por militares

Saúde está 'sob ataque' nos EUA, afirmam ex-diretores dos CDC

Índia e China são parceiros, não rivais, dizem Modi e Xi

Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro na véspera de julgamento

Wegovy, da Novo Nordisk, reduz risco cardíaco em 57% ante droga rival da Eli Lilly, diz estudo