Topo

Notícias

Casal é preso após levar bebê de 3 meses morto para UPA em Fortaleza

Criança chegou à UPA já sem vida e com sinais de violência - Reprodução/Google Maps
do UOL

Do UOL, em São Paulo

31/08/2025 12h52

Um casal foi preso por suspeita de maus-tratos após chegar com o filho de 3 meses morto em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Fortaleza.

O que aconteceu

Prisão ocorreu no sábado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a criança já chegou morta na unidade hospitalar, que fica no bairro de Jangurussu, e tinha sinais de violência.

Pai da criança já responde a processo por estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Ele tem 34 anos e mãe do bebê, 39. Os dois não tiveram as identidades divulgadas pela Secretaria.

A morte é investigada pela Dececa (Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente). Ainda segundo a Secretaria de Segurança, equipes da Polícia Militar, do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Perícia Forense foram acionadas e colheram indícios que subsidiam os trabalhos policiais.

A Polícia Civil aguarda agora o resultado do laudo pericial. A análise vai confirmar a causa da morte da criança.

