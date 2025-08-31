Brinquedo com blocos de madeira ensina a fazer contas: 'lúdico e didático'

Aprender a somar e subtrair pode ficar mais simples para uma criança quando ela consegue ver exemplos práticos. E o brinquedo educativo Material Dourado, feito com bloquinhos de madeira, promete facilitar esse aprendizado.

O produto tem feito sucesso entre consumidores, com mais de 200 compras só no mês passado na Amazon. Reunimos a seguir informações do fabricante e de compradores que avaliaram esse modelo da marca Pais & Filhos.

O que o fabricante diz sobre esse modelo

Inclui 111 peças

Pretende ajudar no ensino da matemática, principalmente operações fundamentais

O brinquedo deve ser usado com supervisão de um adulto

Recomendado para crianças a partir de quatro anos

O que diz quem usou

Entre mais de 1.100 avaliações, o produto recebeu a nota média de 4.6 (sendo cinco a máxima). Confira alguns comentários.

Seja a professores ou pais, este recurso lúdico e didático favorece a fixação do conhecimento.

Rosemeire Rodrigues

Ajuda muito na criação do raciocínio matemático, principalmente para crianças com autismo leve, que é o caso do meu filho.

Diego Gameiro

Muito bom! Chegou na data prevista. Ótimo custo, ainda mais tendo em vista que não precisei sair de carro, gastar gasolina, pagar por estacionamento, pegar fila e tudo mais.

Neto

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre o tamanho reduzido das peças e a qualidade do acabamento.

Muito bom. Só achei que o tamanho das peças é pequeno.

Maria Lua

Meu filho amou. É um jeito mais fácil de aprender a fazer contas de somar e subtrair. A observação que faço é que as peças são bem pequenas (o quadradinho é menor que um dado). E ele não é dourado como parece ser na caixa. As peças são em madeira crua.

Katia Regina Lins Santos

Bom para aprender brincando. É bem interessante a proposta, mas a execução podia ser um pouco melhor. O acabamento é ruim e o tamanho das peças varia dentro de cada tipo.

Edmundo Machato Netto

