Topo

Notícias

Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo

31/08/2025 17h18

A brasileira Maria Clara Pacheco alcançou novamente o topo do pódio de um Grand Prix, uma das principais competições do taekwondo mundial. Neste domingo (31), a paulista de São Vicente (SP) venceu a etapa de Muju, na Coreia do Sul, na categoria até 57 quilos, com direito a triunfo sobre a anfitriã Kim Yu-jin, atual campeã olímpica, na final.

A lutadora de 22 anos já tinha sido campeã do Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, em junho, tornando-se a primeira brasileira a vencer um torneio deste nível. Antes dela, somente o mineiro Maicon Andrade, bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, na categoria acima de 80 quilos, havia alcançado esse feito para o taekwondo do Brasil.

Notícias relacionadas:

 

A brasileira Maria Clara Pacheco superou a campeã olímpica Kim Yu-jin

Notícias relacionadas:

 - Foto:

Notícias relacionadas:

 World Taekwondo/Divulgação

Maria Clara fez cinco lutas para chegar ao título em Muju. Os atletas disputam

Notícias relacionadas:

 três rounds, e vence quem ganhar dois deles, conforme a pontuação dada pelos golpes, que pode variar de um ponto (soco ou chute no tórax) a quatro pontos (chute giratório na cabeça). Na final contra Yu-Jin, a brasileira foi soberana, levando o primeiro round por 10 a 0 e o segundo por 5 a 4.

Medalhista de bronze no Campeonato Mundial de 2023, em Baku, no Azerbaijão, Maria Clara conquistou, em julho, o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Mundiais Universitários de Essen, na Alemanha. Naquela decisão, a paulista venceu a tunisiana Chaima Toumi, a quem também superou neste domingo, na semifinal. Na Olimpíada de Paris, na França, a brasileira ficou em sétimo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Tarso Marques sobre prisão com carro de luxo: não me atentei que estava sem placa

Plano dos EUA para Gaza prevê deslocamento de toda a população (Washington Post)

Papa Leão pede fim da 'pandemia de armas' após tiroteio nos EUA

Hamilton será penalizado com 5 posições no grid do GP da Itália

Como a Europa encara o serviço militar obrigatório

Trabalhava com tecnologia, pai recente: quem era brasileiro morto em Gaza

Alcaraz vence Rinderknech em 3 sets e vai às quartas do US Open

Cineasta Jim Jarmusch expressa decepção com distribuidora vinculada ao setor militar de Israel

Trump diz que pretende endurecer regras para voto nos EUA

Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo

Versículos para não desistir: 28 mensagens bíblicas para perseverar na fé