Bispo de Goiás pede em bênção que Nossa Senhora 'livre Brasil do comunismo'

Um bispo de Goiás pediu durante evento ontem que Nossa Senhora Aparecida proteja o Brasil do comunismo.

O que aconteceu

Dom Adair José Gomes, bispo de Formosa (Goiás), deu a declaração durante o Desperta Brasil 2025. Evento reuniu religiosos católicos, como Frei Gilson e padre Marcelo Rossi, e milhares de fiéis católicos. Além de pregações, teve shows de bandas católicas. Procurada para comentar a declaração sobre o comunismo do bispo, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) disse que não vai se pronunciar.

Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a benção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo

Dom Adair José Gomes, durante o evento Desperta Brasil 2025

Declaração de dom Adair foi feita ao lado Frei Gilson, um dos maiores influenciadores católicos da atualidade. Antes de citar o comunismo, o religioso citou em suas preces intercessão a Jesus Cristo para "evangelizar" e para lutar contra tudo "que fere a dignidade humana", além de pedir bênçãos para o Brasil.

Bispo Adair é conhecido nas redes sociais por suas pregações. O religioso tem um canal no YouTube com mais de 300 mil inscritos, além de mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Não é a primeira vez que bispo Adair pede para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo. Em celebração realizada em outubro do ano passado, o religioso criticou o governo Lula, disse que o país não tem liberdade e nem democracia e defendeu réus e condenados pelo 8 de janeiro, afirmando que "milhares de pessoas sofrem com processos sem direito ao contraditório". No passado, o bispo criticou o "passaporte de vacina" durante a pandemia de covid-19.

Desperta Brasil 2025 foi realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ontem foi o primeiro dia e a programação se estendeu até a manhã de hoje. Evento teve ingressos esgotados, e organização estima a participação de mais de 80 mil pessoas.

Veja abaixo a íntegra da oração proferida pelo bispo Adair:

Senhor Jesus, ressuscitado e vivo no meio de nós, ajuda-nos a ser a Igreja que o Senhor quis neste mundo, para evangelizar, para testemunhar, diante de tudo que é ruim, que nós não perdemos a esperança, diante dos desafios de tudo aquilo que fere a dignidade humana.

Nós cremos [que]... o Senhor derramará teu Espírito Santo abundantemente sobre nós, sobre nosso Brasil, que precisa tanto da tua ajuda. Amém

Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém

*Com informações do Estadão Conteúdo