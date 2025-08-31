Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open

A paulista Beatriz Haddad Maia está nas oitavas de final do torneio feminino de simples do US Open, um dos quatro principais do circuito mundial de tênis, os Grand Slams. Neste domingo (31), a brasileira não teve dificuldades para derrotar a grega Maria Sakkari por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em uma hora e dez minutos de jogo.

Este foi o quinto encontro entre Bia e Sakkari e a quinta vitória da brasileira. A próxima adversária será a norte-americana Amanda Anisimova, vice-campeã de Wimbledon, no Reino Unido, outro dos quatro Grand Slams da temporada, em julho. A previsão é que o confronto ocorra nesta segunda-feira (1º), em horário a ser definido pela organização.

Notícias relacionadas:

. O duelo está previsto para ocorrer depois das 15h (horário de Brasília), na quadra 12 do complexo que recebe o US Open, em Nova York, nos Estados Unidos.

Na mesma quadra, logo após o jogo de Bia, será a vez de Fernando Romboli buscar um lugar nas oitavas de final, mas do torneio de duplas masculinas. O carioca, que atua ao lado do australiano John-Patrick Smith, encara os indianos Anirudh Chandrasekar e Vijay Prashanth.

Outros dois brasileiros também estarão em ação neste domingo pela segunda rodada dos respectivos torneios de duplas. Na quadra 5, pela chave feminina, a carioca Ingrid Martins e a norte-americana Quinn Gleason enfrentam a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe. Já pela masculina, na quadra 11, o gaúcho Orlando Luz, que joga ao lado do francês Albano Olivetti, duela com o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase. Os jogos começam depois das 14h30.

As duplas com tenistas brasileiros que já foram a quadra neste domingo venceram. Pelo torneio feminino, a paulista Luísa Stefani e a húngara Tímea Babos superaram as norte-americanas Iva Jovic e Clervie Ngououe por 2 sets a 0 (duplo 6/4), em uma hora e 37 minutos. Nas oitavas, elas terão pela frente as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang. O duelo ainda será agendado pela organização.

No torneio masculino, a dupla 100% brasileira, formada pelo mineiro Marcelo Melo e pelo gaúcho Rafael Matos, estreou no US Open com vitória por 2 sets a 0 sobre a do croata Ivan Dodig com o britânico Jamie Murray, parciais de 6/4 e 6/3, após uma hora e 15 minutos de partida. O próximo compromisso será diante dos Sadio Doumbia e Fabien Reboul, valendo lugar nas oitavas de final, em dia e horário a serem definidos.