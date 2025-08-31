Topo

Bia Haddad atropela Sakkari e avança às oitavas de final do US Open

31/08/2025 08h03

Na última partida da rodada noturna de sábado, que terminou depois de meia-noite, a brasileira Beatriz Haddad derrotou a grega Maria Sakkari por 2-0 (6-1 e 6-2) e avançou às oitavas de final do Abierto de Estados Unidos.

Na próxima fase, a paulista enfrentará a americana Amanda Anisimova, atual vice-campeã de Wimbledon.

A partida entre Bia e Sakkari começou depois de 23h00 em Nova York e a brasileira conseguiu a vitória em apenas 70 minutos.

"Obrigada a todos que ficaram até o final, sei que está muito tarde", agradeceu, em meio aos gritos de "Bia, Bia" dos torcedores brasileiros.

Bia chegou a cinco vitórias em cinco partidas contra Sakkari.

A brasileira enfrentará na próxima fase a americana Anisimova para tentar igualar a campanha do ano passado em Nova York, quando foi derrotada pela tcheca Karolina Muchova nas quartas de final.

gbv/cl/fp

© Agence France-Presse

