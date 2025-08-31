Topo

'Deixa pele radiante': BB cream da Latika é multifuncional e faz sucesso

BB cream Latika promete ação clareadora e hidratante Imagem: Reprodução/ Amazon
do UOL

Juliana Almirante

Colaboração ao Guia de Compras UOL

31/08/2025 12h00

Proteção solar, hidratação e controle de oleosidade são alguns dos benefícios que o BB cream da Latika promete. O produto multifuncional tem feito sucesso de vendas, com mais de 600 compras só no mês passado na Amazon.

Se interessou? Saiba adiante os principais detalhes acerca desse cosmético e o que diz quem já o utilizou.

O que o fabricante diz sobre esse Bb Cream

  • Proteção UVA/UVB
  • Ação clareadora e antirrugas
  • Está disponível em diferentes tons, como escuro, bege escuro, bege médio, bege claro e claro
  • Textura leve e cremosa
  • Acabamento natural e luminoso

O que diz quem usou esse produto

O produto ganhou a nota média de 4.8 (sendo cinco a máxima), entre as mais de 1.400 avaliações na Amazon.

Que produto incrível! Já experimentei e amei. Deixa a pela linda, radiante e cobre bem as imperfeições. Amei demais! Eu deveria ter comprado antes.
Patrícia

Minha pele é oleosa, acneica, com poros dilatados e, mesmo com uma consistência mais cremosa, o BB cream da Latika é o único que realmente cobre as minhas manchas e dura muito. Já é o quarto ou quinto que eu uso.
Suênia de Andrade Sales

Cobre mais que os protetores com cor, e menos que uma base. Idela para usar no dia dia. Na minha opiniao, o melhor é a consistência que fica na pele e não tem aquele efeito "reboco" de base.
Luis G.

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores não se adaptaram bem ao uso do produto e reclamam que a pele ficou oleosa.

Acho que, pela fama do produto, eu esperava mais, mas talvez não tenha se adaptado tanto à minha pele, pois craquela e a deixa muito oleosa.
Amanda

Uso para retocar o filtro após almoço no trabalho. Atende bem. O único ponto é que deixa a pele com brilho. O ideal é selar com pó. Não recomendo para pele oleosa.
Gisele Matos

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

