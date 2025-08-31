Ataques russos contra instalações elétricas deixam cerca de 60 mil famílias sem energia na Ucrânia

Ataques de drones russos durante a noite de sábado (30) e neste domingo (31) de manhã, atingiram instalações elétricas na Ucrânia, deixando cerca de 60 mil famílias sem energia e uma pessoa ferida. A cidade portuária de Tchornomorsk, nos arredores de Odessa, no sul do país, foi a mais duramente atingida. Instalações elétricas na região de Tchernihiv, no norte da Ucrânia, também foram danificadas, e o fornecimento de energia está impactado na região.

Um ataque de drones russos durante a noite de sábado para domingo danificou quatro instalações elétricas próximas a Odessa, no sul da Ucrânia, deixando mais de 29 mil residências sem energia, segundo o governador regional e a empresa DTEK.

A cidade portuária de Tchornomorsk, nos arredores de Odessa, foi a mais atingida pelo ataque noturno. Edifícios residenciais, comerciais e administrativos foram danificados, segundo o governador Oleh Kiper na plataforma Telegram.

"As infraestruturas essenciais estão funcionando com geradores," declarou ele, acrescentando que uma pessoa ficou ferida no bombardeio.

A DTEK, principal produtora de eletricidade da Ucrânia, afirmou em comunicado que quatro de suas instalações foram atacadas durante a noite.

"Assim que os funcionários receberem autorização do exército e dos serviços de emergência, iniciarão imediatamente a inspeção dos equipamentos e os reparos de urgência," informou a empresa.

Drones russos também atingiram, na manhã de domingo, instalações elétricas na região de Tchernihiv, no norte da Ucrânia, deixando 30 mil residências sem energia, especialmente na cidade de Nijyn, segundo o governador regional, Viatcheslav Tchaous.

O exército ucraniano afirmou ter abatido 126 dos 142 drones lançados pela Rússia durante a noite, mas lamentou não ter conseguido evitar que dez alvos fossem atingidos.

O Ministério da Defesa da Rússia declarou que atingiu infraestruturas portuárias na Ucrânia utilizadas para fins militares. Segundo o Ministério, a Rússia também abateu 112 drones ucranianos na últimas 24 horas.

Ataques anteriores às infraestruturas elétricas

Em novembro do ano passado, a Ucrânia denunciou um "ataque maciço" da Rússia contra infraestrutura de energia que deixou mais de 1 milhão de pessoas estão sem luz. Na ocasião, a cidade lais atingida foi a capital Kiev.

Ainda em junho de 2024, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, lamentou os apagões cada vez mais frequentes em país. Ele chegou a declarar que, com seus ataques de drones, a Rússia havia destruído metade da capacidade energética da Ucrânia.

(Com AFP)