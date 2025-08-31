Topo

Notícias

Ataque de drone russo corta energia de milhares de pessoas em Odesa, diz Ucrânia

31/08/2025 12h07

(Reuters) - Um ataque de drones russos durante a noite danificou uma instalação de energia perto da cidade de Odesa, no sul da Ucrânia, deixando mais de 29.000 pessoas sem eletricidade na manhã deste domingo, disse o governador da região.

A mais atingida foi a cidade de Chornomorsk, nos arredores de Odesa, onde o ataque também danificou casas residenciais e prédios administrativos, disse Oleh Kiper, governador da região de Odesa, no aplicativo de mensagens Telegram.

"A infraestrutura crítica está operando com geradores", disse Kiper. Uma pessoa ficou ferida como resultado do ataque, acrescentou.

A Reuters não pôde verificar a informação de forma independente.

Não houve comentários da Rússia, que tem atacado a infraestrutura crítica da Ucrânia continuamente durante os 42 meses da guerra.

Um amplo ataque da Rússia na quinta-feira, que teve como alvo muitas regiões da Ucrânia, matou 25 pessoas em Kiev.

(Por Lidia Kelly)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Ataque de drone russo corta energia de milhares de pessoas em Odesa, diz Ucrânia

Foragidos de operação contra PCC entram na lista da Interpol; veja nomes

Sabesp: volume armazenado em mananciais da RMSP cai 0,2 pp em 1 dia, para 37,2%

Oscar Piastri vence GP da Holanda de Fórmula 1

Aeroportos registram recorde de 73 milhões de viajantes de janeiro a julho

Flotilha com Greta Thunberg zarpa de Barcelona com ajuda para Gaza

Não é IA: macaco que anda ereto como humano surpreende turistas no Pará

Sete mortos e mais de 70 feridos em bombardeios de paramilitares no Sudão

Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões

Alemanha amplia debate sobre proibição de smartphones em escolas

Mounjaro falso é vendido pelo crime organizado por mais de R$ 4.000 em GO