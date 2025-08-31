Ataque de drone russo corta energia de milhares de pessoas em Odesa, diz Ucrânia

(Reuters) - Um ataque de drones russos durante a noite danificou uma instalação de energia perto da cidade de Odesa, no sul da Ucrânia, deixando mais de 29.000 pessoas sem eletricidade na manhã deste domingo, disse o governador da região.

A mais atingida foi a cidade de Chornomorsk, nos arredores de Odesa, onde o ataque também danificou casas residenciais e prédios administrativos, disse Oleh Kiper, governador da região de Odesa, no aplicativo de mensagens Telegram.

"A infraestrutura crítica está operando com geradores", disse Kiper. Uma pessoa ficou ferida como resultado do ataque, acrescentou.

A Reuters não pôde verificar a informação de forma independente.

Não houve comentários da Rússia, que tem atacado a infraestrutura crítica da Ucrânia continuamente durante os 42 meses da guerra.

Um amplo ataque da Rússia na quinta-feira, que teve como alvo muitas regiões da Ucrânia, matou 25 pessoas em Kiev.

(Por Lidia Kelly)