Apoio chinês ao multilateralismo é vital, diz secretário-geral da ONU

31/08/2025 13h39

 O papel da China na defesa do multilateralismo é fundamental, disse o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, ao presidente chinês, Xi Jinping, à margem da reunião de um fórum de segurança no sábado (30).

Xi Jinping, por sua vez, disse que a China sempre será um "parceiro confiável" da ONU e continuará a oferecer "estabilidade e certeza".

Guterres está na cidade portuária de Tianjin, no Norte da China, para uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, onde o presidente russo, Vladimir Putin, e os líderes da Ásia Central, do Sudeste Asiático, do Sul da Ásia e do Oriente Médio se reunirão com Xi Jinping em uma poderosa demonstração de solidariedade do Sul Global.

"Neste momento em que o multilateralismo está sob fogo, o apoio da China... é um elemento extremamente importante a ser preservado", disse ele, segundo a imprensa local.

"Vemos novas formas de política que às vezes são difíceis de entender, que às vezes parecem mais um show do que esforços diplomáticos sérios e nos quais negócios e política às vezes também parecem estar misturados", disse Guterres.

"O papel da República Popular da China como um pilar fundamental do sistema multilateral é extremamente importante e somos extremamente gratos e reconhecidos por isso", acrescentou.

O presidente da China prometeu ampliar o apoio do país à ONU e à busca da paz mundial. "A China está disposta a aprofundar a cooperação com as Nações Unidas, apoia seu papel central nos assuntos internacionais e assume conjuntamente suas responsabilidades na manutenção da paz mundial e na promoção do desenvolvimento e da prosperidade", disse Xi a Guterres.

