Fala, meu caro amigo!

Neste vídeo, você olha pra esse interior cheio de detalhes em vermelho e pensa que estou em um esportivo ou SUV de luxo, não é? Na verdade, estou dentro do novo Chevrolet Tracker RS 2026, SUV compacto com visual interno super ousado. A Chevrolet caprichou nas cores: vermelho no painel, nas portas e nos bancos. É aquele tipo de interior que você ama ou odeia.

Diante disso, muitos questionam: carros com interior extravagante como esse são uma boa compra ou há risco de se tornarem "micos", rejeitados no mercado e com alta desvalorização?

Antes de mais nada, esse tipo de ousadia não é novidade: vários carros do passado seguiram esse caminho e hoje são valorizados.

Um exemplo é o VW Gol GTI 16v de 1995 com o pacote Color Concept, que trazia couro vermelho nos bancos, no volante e na manopla do câmbio. Na época foi rejeitado, mas hoje é item de colecionador. Também tivemos o Renault Twingo com estofamento colorido e botões espalhafatosos, bem à frente do seu tempo.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Outros clássicos que marcaram foram o Opala e o Monza com o interior Chateau - tudo vermelho, do painel ao banco traseiro. Tais automóveis são raríssimos hoje em dia, mas os que restam em bom estado são super valorizados justamente por conta dessa exclusividade. Lembro-me, ainda, do Kia Picanto da primeira geração, que em algumas versões saía com bancos na cor azul ou laranja - acabamento bem diferente do padrão cinza, comum a tantos veículos.

Anúncio do Chevrolet Chevette Jeans; tecido de calça inspirou revestimentos do sedã compacto Imagem: Reprodução

Também me recordo da linha Chevrolet SS dos anos 2000, composta por Corsa, Astra e Meriva - tais modelos já traziam esse toque esportivo com muito vermelho no interior. O famoso Passat Iraque, feito para exportação, também trazia acabamento vermelho em tecido aveludado, super bonito e bem raro. Não posso deixar de mencionar o criativo Chevette Jeans, com bancos e portas forrados em jeans de verdade, com direito até a bolsos como os da calça!

A lista continua com outros modelos ousados, como o Palio Sporting, que exagerava no vermelho por dentro; o Fox Pepper, que trazia detalhes vermelhos nas portas e painel; e o Onix Active 2017, que usava o laranja para se destacar. Até o Civic Type R, com seus bancos concha vermelhos na frente e o carpete combinando, entra nessa onda. Há, ainda, o Hyundai Sonata, com acabamento vinho super elegante.

Depois de tantos exemplos, fica claro que o interior diferentão do Tracker RS não é exagero fora do comum. Pelo contrário, pode até se tornar um item desejado no futuro, como aconteceu com esses modelos que eu citei. Então, se você gostou ou lembrou de algum outro carro com interior marcante, comente aí. Um grande abraço e até a próxima!