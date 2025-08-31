Aeroportos registram recorde de 73 milhões de viajantes de janeiro a julho

Levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos revelou que 73,4 milhões de passageiros circularam nos aeroportos brasileiros nos primeiros sete meses do ano.

O que aconteceu

O número representa alta de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A movimentação inclui voos domésticos e internacionais e o estudo foi baseado em dados da Anac.

Resultado supera os valores anteriores à pandemia. Em 2019, um total de 68,2 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros entre janeiro e julho.

As viagens internacionais registraram maior crescimento. A quantidade de viajantes para outros países subiu 15% (16,4 milhões de pessoas).

O crescimento de passageiros em voos domésticos aumentou 8,2%. De acordo com os dados oficiais, foram 57 milhões de pessoas nos aeroportos.

A elevação do número de passageiros superou o aumento da oferta de voos. Houve 554.469 voos no Brasil entre janeiro e julho, variação de 3,6%.

Aeroporto de Congonhas, em São Paulo Imagem: Rovena Rosa/Agência Brasil/Rovena Rosa/Agência Brasil

Recorde em julho

Pela primeira vez na história, o Brasil teve mais de 9 milhões de passageiros em julho. No mês passado, foram transportadas 9.031.000 pessoas. O recorde anterior era de 8,9 milhões de viajantes em 2015.

Voos internacionais registraram alta de 13,6% em julho. Isto representa 2,6 milhões de passageiros no mês de mercado aquecido devido às férias escolares.

O Ministério de Portos e Aeroportos projeta superar o volume de viajantes do ano passado. "Se esse percentual de aumento se mantiver ao longo do segundo semestre, vamos fechar o ano de 2025 com cerca de 130 milhões de passageiros", declarou o ministro Silvio Costa Filho.