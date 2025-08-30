Versículos sobre amizade: 31 mensagens bíblicas para cultivar laços
A amizade é um presente de Deus que enriquece a vida e fortalece a caminhada espiritual. A Bíblia nos mostra como valorizar os amigos, praticar o amor, a lealdade e a empatia, e caminhar juntos na fé.
Veja abaixo 31 versículos sobre amizade para inspirar, guiar e lembrar da importância de nutrir relacionamentos sinceros e edificantes, com base no amor e na confiança em Deus.
- "Em todo tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão." - Provérbios 17:17
- "Assim como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o seu companheiro." - Provérbios 27:17
- "Não abandoneis o vosso amigo, nem o amigo de teu pai." - Provérbios 27:10
- "Melhor é um amigo chegado do que um irmão distante." - Provérbios 27:10
- "Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram." - Romanos 12:15
- "O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão." - Provérbios 18:24
- "Se alguém disser: 'Amo a Deus', mas odiar a seu irmão, é mentiroso." - 1 João 4:20
- "Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal." - Provérbios 13:20
- "O amor fraternal deve ser sincero." - Romanos 12:10
- "Quem esconde o ódio é como alguém que quebra a amizade." - Provérbios 10:12
- "O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a dor do coração o espírito se abate." - Provérbios 15:13
- "Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite." - Josué 1:8
- "Dois são melhor do que um, porque têm boa recompensa do seu trabalho." - Eclesiastes 4:9
- "Pois se caírem, um levantará o outro; mas ai do que estiver só e cair." - Eclesiastes 4:10
- "Como água fria para a alma cansada, assim é a boa notícia de um amigo verdadeiro." - Provérbios 25:25
- "Mais vale um vizinho próximo do que um irmão distante." - Provérbios 27:10
- "O amigo fiel é um refúgio seguro." - Provérbios 18:24
- "O amor cobre todas as transgressões." - 1 Pedro 4:8
- "Confie no Senhor e ele firmará os teus caminhos." - Provérbios 3:5-6
- "Se alguém crê no Filho, terá a vida eterna; assim, um amigo em Cristo permanece fiel." - João 3:36
- "O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza." - Salmos 46:1
- "Fiel é o amigo que aconselha com sinceridade." - Provérbios 27:6
- "A amizade verdadeira é fortalecida pelo amor e pela fidelidade." - Provérbios 3:3
- "Alegrem-se sempre na esperança, perseverem na oração, compartilhem tudo com alegria." - Romanos 12:12
- "Quem ama seus amigos nunca os abandona." - Provérbios 18:24
- "Aqueles que se ajudam mutuamente serão abençoados pelo Senhor." - Eclesiastes 4:9-12