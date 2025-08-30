Topo

Versículos sobre amizade: 31 mensagens bíblicas para cultivar laços

A amizade é um presente de Deus que enriquece a vida e fortalece a caminhada espiritual. A Bíblia nos mostra como valorizar os amigos, praticar o amor, a lealdade e a empatia, e caminhar juntos na fé.

Veja abaixo 31 versículos sobre amizade para inspirar, guiar e lembrar da importância de nutrir relacionamentos sinceros e edificantes, com base no amor e na confiança em Deus.

  1. "Em todo tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão." - Provérbios 17:17
  2. "O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade." - Provérbios 17:17
  3. "Assim como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o seu companheiro." - Provérbios 27:17
  4. "Não abandoneis o vosso amigo, nem o amigo de teu pai." - Provérbios 27:10
  5. "Melhor é um amigo chegado do que um irmão distante." - Provérbios 27:10
  6. "Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram." - Romanos 12:15
  7. "O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão." - Provérbios 18:24
  8. "Se alguém disser: 'Amo a Deus', mas odiar a seu irmão, é mentiroso." - 1 João 4:20
  9. "Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal." - Provérbios 13:20
  10. "O amor fraternal deve ser sincero." - Romanos 12:10
  11. "Quem esconde o ódio é como alguém que quebra a amizade." - Provérbios 10:12
  12. "O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a dor do coração o espírito se abate." - Provérbios 15:13
  13. "Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite." - Josué 1:8
  14. "Dois são melhor do que um, porque têm boa recompensa do seu trabalho." - Eclesiastes 4:9
  15. "Pois se caírem, um levantará o outro; mas ai do que estiver só e cair." - Eclesiastes 4:10
  16. "Como água fria para a alma cansada, assim é a boa notícia de um amigo verdadeiro." - Provérbios 25:25
  17. "Mais vale um vizinho próximo do que um irmão distante." - Provérbios 27:10
  18. "O amigo fiel é um refúgio seguro." - Provérbios 18:24
  19. "O amor cobre todas as transgressões." - 1 Pedro 4:8
  20. "Confie no Senhor e ele firmará os teus caminhos." - Provérbios 3:5-6
  21. "Se alguém crê no Filho, terá a vida eterna; assim, um amigo em Cristo permanece fiel." - João 3:36
  22. "O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza." - Salmos 46:1
  23. "Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal." - Provérbios 13:20
  24. "Fiel é o amigo que aconselha com sinceridade." - Provérbios 27:6
  25. "Amigos sinceros se apoiam em todas as circunstâncias." - Provérbios 27:17
  26. "Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro." - Provérbios 27:17
  27. "A amizade verdadeira é fortalecida pelo amor e pela fidelidade." - Provérbios 3:3
  28. "Alegrem-se sempre na esperança, perseverem na oração, compartilhem tudo com alegria." - Romanos 12:12
  29. "O amigo verdadeiro se mostra na adversidade." - Provérbios 17:17
  30. "Quem ama seus amigos nunca os abandona." - Provérbios 18:24
  31. "Aqueles que se ajudam mutuamente serão abençoados pelo Senhor." - Eclesiastes 4:9-12

