Topo

Notícias

Venus Williams avança às oitavas no torneio de duplas do US Open

30/08/2025 20h49

A icônica Venus Williams, de 45 anos, e a canadense Leylah Fernandez avançaram às oitavas de final no torneio de duplas femininas do US Open neste sábado (30), ao derrotarem a japonesa Eri Hozumi e a norueguesa Ulrikke Eikeri.

A dupla norte-americana fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/1) e 6-1, em uma hora e 36 minutos na quadra Louis Armstrong, em Flushing Meadows, Nova York.

O público presente voltou a vibrar com a conexão e a qualidade dos golpes de Williams e Fernandez, que no primeiro set se recuperaram de uma desvantagem de 4-2 e, no segundo, selaram a vitória com tranquilidade.

Na primeira rodada, as duas já haviam desbancado a ucraniana Lyudmyla Kichenok, campeã no ano passado, que nesta edição joga ao lado da australiana Ellen Perez.

"Você me motivou muito a continuar essa jornada, nos momentos bons e ruins, e ver você continuar jogando, por amor a esse esporte, é muito inspirador", disse a canadense à lendária americana após a partida.

Fernandez, que é 23 anos mais nova que Williams, foi eliminada na sexta-feira da chave de simples do US Open pela bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo.

Por sua vez, a veterana americana caiu na primeira rodada diante da tcheca Karolina Muchova, depois de uma batalha de duas horas.

O próximo desafio da dupla será contra as vencedoras do duelo entre as britânicas Katie Boulter e Sonay Kartal contra a russa Ekaterina Alexandrova e a chinesa Zhang Shuai, que acontece no domingo.

gbv/cl/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Venus Williams avança às oitavas no torneio de duplas do US Open

Brasileiro que servia como general em Israel morre na Faixa de Gaza

Candidata de esquerda à presidência de Honduras exige "eleições livres"

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 20 milhões; veja números e time

Ninguém acerta Quina e prêmio chega a R$ 9,5 milhões; confira números

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 14 milhões; veja dezenas sorteadas

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 152 milhões; veja números e trevos

Vini Jr. dá vitória ao Real Madrid sobre o Mallorca no Espanhol

Polícia prende dois suspeitos de invadir e assaltar casa de ex-mulher de Bolsonaro

Com hat-trick de João Neves, PSG atropela Toulouse no Francês

Como era a estação de trem desativada há três décadas que será usada para o The Town