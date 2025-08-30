UE trabalhará no uso de ativos russos congelados para ajudar Ucrânia após guerra

Por Andrew Gray

CONPENHAGUE (Reuters) - A União Europeia examinará como usar os ativos russos congelados para financiar a defesa e a reconstrução da Ucrânia após a guerra, mas confiscá-los agora não é politicamente realista, disse a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, neste sábado.

Cerca de 210 bilhões de euros de ativos russos estão congelados no bloco sob sanções impostas a Moscou pela invasão da Ucrânia, de acordo com a UE.

A Ucrânia e alguns países da UE, incluindo Estônia, Lituânia e Polônia, disseram que os ativos deveriam ser confiscados agora e usados para apoiar Kiev. Esses apelos se intensificaram à medida que a Ucrânia enfrenta uma lacuna de financiamento de dezenas de bilhões de euros somente para o próximo ano.

Mas os pesos pesados da UE, França e Alemanha - juntamente com a Bélgica, que detém a maior parte dos ativos - rejeitaram a ideia.

Eles questionaram a legalidade de tal medida e seu possível impacto sobre a moeda euro, observando que os lucros dos ativos estão sendo usados para apoiar a Ucrânia.

Falando após uma reunião dos ministros das relações exteriores da UE em Copenhague, Kallas disse que todos concordaram que é "impensável que a Rússia volte a ver esse dinheiro, a menos que compense totalmente a Ucrânia" pelos danos causados pela guerra.

"Não os vemos pagando pelos danos. Portanto, precisamos ter uma estratégia de saída" para usar os ativos sempre que a guerra chegar ao fim, disse Kallas.

A maioria dos ativos é mantida na Euroclear, um depósito de títulos na Bélgica, cujo ministro das Relações Exteriores, Maxime Prevot, disse que qualquer apreensão está fora de questão por enquanto.

"Esses ativos estão solidamente protegidos pela lei internacional", disse ele a jornalistas em Copenhague. "Confiscá-los provocaria instabilidade financeira sistêmica e também corroeria a confiança no euro."

Prevot também rejeitou os apelos para uma mudança na estratégia de investimento dos lucros dos ativos, com o objetivo de garantir rendimentos mais altos. Ele disse que isso seria muito arriscado, tanto do ponto de vista financeiro quanto legal.

No ano passado, o grupo de nações do G7 - incluindo a UE - concordou em usar os lucros gerados pelos ativos para financiar um empréstimo de US$50 bilhões para a Ucrânia.

"A Bélgica e muitos outros países não estão dispostos a discutir (a tomada dos ativos) agora... mas todos concordam... que a Rússia deve pagar pelos danos, não nossos contribuintes", disse Kallas.

A Rússia sinalizou que poderia concordar em usar os ativos congelados para a reconstrução da Ucrânia, mas insistirá que parte do dinheiro seja gasto em áreas do país que suas forças controlam, disseram fontes à Reuters em fevereiro deste ano.