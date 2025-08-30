Topo

UE pede aos EUA que reconsiderem proibição de participação de autoridades palestinas na ONU

30/08/2025 16h16

CONPENHAGUE (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia pediram aos Estados Unidos que reconsiderem a decisão de não permitir que autoridades palestinas participem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, disse a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, neste sábado.

Falando após uma reunião dos ministros na capital dinamarquesa, Copenhague, Kallas também disse que pediu aos governos da UE que apresentassem propostas na próxima semana para outro pacote de sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia.

(Por Andrew Gray)

