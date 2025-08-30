Ucrânia: jovens tentam ser jovens em um país ameaçado por ataques e drones de Putin

A ausência de uma perspectiva de trégua na guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia é abordada pelas principais revistas semanais francesas. A Le Point traz uma reportagem sobre os jovens no Donbas, região oriental da Ucrânia, ameaçada pelo avanço das tropas russas. O embaixador ucraniano na França escreve na L'Express que a ideologia de Vladimir Putin se assemelha ao fascismo de Hitler. Já o ex-presidente do Parlamento Europeu Josep Borrell fala, na Nouvel Obs, sobre a grande incerteza que paira sobre o fim da invasão russa.

A ausência de uma perspectiva de trégua na guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia é abordada pelas principais revistas semanais francesas. A Le Point traz uma reportagem sobre os jovens no Donbas, região oriental da Ucrânia, ameaçada pelo avanço das tropas russas. O embaixador ucraniano na França escreve na L'Express que a ideologia de Vladimir Putin se assemelha ao fascismo de Hitler. Já o ex-presidente do Parlamento Europeu Josep Borrell fala, na Nouvel Obs, sobre a grande incerteza que paira sobre o fim da invasão russa.

A jovem Arina, de 18 anos, explica ao repórter da Le Point, em pleno verão europeu, que o sol do Donbas é único. O jornalista nota uma ponta de tristeza nos olhos da ucraniana. Como em várias cidades pelo mundo, o shopping é um ponto de encontro ? mas do lado de fora, nos bares ao redor, já que o centro comercial está fechado por causa da guerra. A noitada vai só até as nove da noite, como manda o toque de recolher. E nada de álcool, devido à presença de militares estacionados ou de passagem.

A Ucrânia ainda controla 30% da região de Donetsk e uma ínfima parte de Luhansk. O restante do Donbas está sob controle russo. Droujkivka, uma cidade industrial que já foi próspera na era soviética, está em acelerado declínio devido à guerra. Sua população diminuiu drasticamente, de cerca de 80 mil habitantes nos anos 1980 para menos de 30 mil atualmente. A ameaça russa se aproxima, e os ataques de drones se multiplicam, tornando perigosas as estradas de acesso à cidade.

Arina estuda em Dnipro, mas voltou a Droujkivka para ajudar o pai a preparar a saída da família da cidade. A maioria dos familiares e amigos já se foi. Arina reflete sobre a possibilidade de esta ser sua última visita à cidade natal, que ela pensava que sempre seria seu lar.

"Ideologia de Putin é como fascismo de Hitler"

Em carta aberta publicada na revista L'Express, o embaixador da Ucrânia na França faz um apelo por seu país. Em seu texto, Vadym Omelchenko compara a Rússia de Putin a um "ogro" que ameaça destruir a Ucrânia e expandir-se pela Europa. Ele alerta que a ideologia de Putin é semelhante ao fascismo de Hitler, justificando a violência e a anexação de territórios com mentiras e uma ideologia de ódio. Omelchenko destaca que o fascismo russo está se espalhando pela Europa, criando divisões políticas e alimentando a propaganda russa. Ele pede que os europeus permaneçam vigilantes diante dessa ameaça crescente.

Em entrevista à revista Nouvel Obs, o socialista Josep Borrell, ex-presidente do Parlamento Europeu, comenta que, apesar dos esforços da Europa para influenciar a posição dos EUA e evitar o pior cenário ? como a cessão de territórios ucranianos em negociações entre Trump e Putin ? ainda há grande incerteza sobre como acabar com a guerra. O político catalão destaca que Vladimir Putin não interromperá os ataques apenas para agradar ao Ocidente. Além disso, menciona que a cooperação militar com a Ucrânia já não pode mais ser feita no âmbito da União Europeia devido a vetos, como o da Hungria, e que a Europa se vê forçada a comprar dos EUA o que antes recebia gratuitamente, aumentando os custos dessa ajuda.