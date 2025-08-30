Topo

Notícias

TST condena Volkswagen a pagar indenização por trabalho análogo à escravidão

30/08/2025 11h28

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) ordenou, na sexta-feira, 29, que a Volkswagen pague R$ 165 milhões por danos morais coletivos. Trabalhadores foram submetidos a condições análogas à escravidão em uma fazenda da empresa na Amazônia entre 1974 e 1986. A montadora alemã era proprietária da área por meio de uma subsidiária. A fazenda era usada para pecuária e extração de madeira.

A Volkswagen Brasil informou, em comunicado, que recorrerá da decisão. A empresa afirmou que, em seus 72 anos de operação no País, defende a dignidade humana e cumpre rigorosamente todas as leis trabalhistas.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu investigação em 2019 após receber documentos de um padre local que acompanhava o caso havia décadas. Depois de novas diligências e depoimentos, os promotores denunciaram formalmente a Volkswagen em 2024. Segundo eles, trata-se da maior reparação desse tipo no País.

De acordo com os autos, cerca de 300 trabalhadores foram contratados por meio de vínculos irregulares para desmatar a floresta e preparar pastagens. Eles eram vigiados por guardas armados, viviam em alojamentos precários, recebiam alimentação insuficiente e permaneciam na fazenda sob servidão por dívidas. Não havia assistência médica, nem para quem contraía malária.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Número de desaparecimentos no mundo aumenta 70% em cinco anos, alerta Cruz Vermelha

Polícia francesa proíbe distribuição de material escolar promovida por traficantes de drogas

Artistas e políticos lamentam morte de Luis Fernando Veríssimo

Moraes manda ampliar monitoramento na área externa da residência de Bolsonaro

Oscar Piastri faz a pole position do GP da Holanda de F1

Ex-presidente do Parlamento ucraniano é morto a tiros

Moraes 'invade privacidade' de mulheres na casa de Bolsonaro, diz Flávio

Ex-presidente do parlamento ucraniano é morto a tiros

Moraes manda vistoriar carros e área externa da casa de Bolsonaro

Moraes determina vistoria de carros e policiamento externo na casa de Bolsonaro

Projeto propõe corte de R$ 19,6 bi em benefícios fiscais em 2026