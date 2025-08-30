Topo

Notícias

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 20 milhões; veja números e time

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Imagem: LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL

30/08/2025 20h19Atualizada em 30/08/2025 20h52

Ninguém acertou as sete dezenas sorteadas hoje no concurso 2288 da Timemania.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 02-05-17-20-32-34-59.

Relacionadas

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões; confira dezenas

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 3,2 milhões; confira dezenas

O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 20 milhões.

O time do coração é o Fluminense; 24.903 apostas vencedoras ganham R$ 8,50.

Houve três apostas ganhadoras com seis dezenas; cada uma fatura R$ 77.508,66.

242 apostas acertaram cinco números, com um prêmio de R$ 1.372,64 para cada uma.

4.874 jogos vencedores fizeram quatro acertos e levam R$ 10,50.

44.485 apostas com três acertos recebem R$ 3,50.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?

Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Venus Williams avança às oitavas no torneio de duplas do US Open

Brasileiro que servia como general em Israel morre na Faixa de Gaza

Candidata de esquerda à presidência de Honduras exige "eleições livres"

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 20 milhões; veja números e time

Ninguém acerta Quina e prêmio chega a R$ 9,5 milhões; confira números

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 14 milhões; veja dezenas sorteadas

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 152 milhões; veja números e trevos

Vini Jr. dá vitória ao Real Madrid sobre o Mallorca no Espanhol

Polícia prende dois suspeitos de invadir e assaltar casa de ex-mulher de Bolsonaro

Com hat-trick de João Neves, PSG atropela Toulouse no Francês

Como era a estação de trem desativada há três décadas que será usada para o The Town