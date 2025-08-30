Topo

Notícias

Swiatek sofre, mas vence Kalinskaya e avança às oitavas do US Open

30/08/2025 23h52

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, venceu a russa Anna Kalinskaya (N.29) neste sábado (30) e se classificou para as oitavas de final do US Open.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-4, em uma hora e 56 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

A polonesa de 24 anos conseguiu uma virada praticamente impossível na primeira parcial, depois que Kalinskaya abriu 5-1 e sacou três vezes para fechar.

"Naquele momento eu pensei que não tinha nada a perder e fui com tudo, porque o que mais eu poderia fazer?", explicou Swiatek após a partida.

"Eu sabia que não estava jogando tão mal, mas tinha que fazer o simples. As bolas começaram a entrar e ela ficou mais nervosa", acrescentou.

O início do jogo foi desastroso para Swiatek, que entrou em uma espiral de erros e duplas faltas que deram a ampla vantagem a Kalinskaya.

Mas em sua primeira oportunidade de sacar para fechar, a russa, que perdeu as quatro finais que já disputou na carreira, desperdiçou quatro set points, dois deles com duplas faltas.

Depois de ficar contra as cortas, Swiatek saiu ilesa e aproveitou o curto-circuito da adversária para devolver as quebras que sofreu e empatar em 5-5.

Kalinskaya não se entregou e quebrou mais uma vez o serviço da polonesa, que novamente reagiu e finalmente conseguiu a virada no tie break.

No segundo set, a russa de 26 anos voltou a ceder uma quebra decisiva cometendo duplas faltas e Swiatek acabou selando a vitória com um 6-4. No túnel a caminho do vestiário, Kalinskaya não segurou a frustração e foi às lágrimas por conta da derrota.

Na próxima fase, Iga Swiatek terá outra adversária russa, Ekaterina Alexandrova (N.12), chegou às oitavas de final sem perder um único set.

gbv/cl/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Swiatek sofre, mas vence Kalinskaya e avança às oitavas do US Open

Prefeito de Chicago desafia Trump e proíbe ajuda à intervenção federal

Comissão de Ética rejeita recurso de ministro de Bolsonaro punido por 'gabinete paralelo'

Venus Williams avança às oitavas no torneio de duplas do US Open

Brasileiro que servia como sargento em Israel morre na Faixa de Gaza

Candidata de esquerda à presidência de Honduras exige "eleições livres"

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 20 milhões; veja números e time

Ninguém acerta Quina e prêmio chega a R$ 9,5 milhões; confira números

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 14 milhões; veja dezenas sorteadas

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 152 milhões; veja números e trevos

Vini Jr. dá vitória ao Real Madrid sobre o Mallorca no Espanhol