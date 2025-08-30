Swiatek sofre, mas vence Kalinskaya e avança às oitavas do US Open

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, venceu a russa Anna Kalinskaya (N.29) neste sábado (30) e se classificou para as oitavas de final do US Open.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-4, em uma hora e 56 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

A polonesa de 24 anos conseguiu uma virada praticamente impossível na primeira parcial, depois que Kalinskaya abriu 5-1 e sacou três vezes para fechar.

"Naquele momento eu pensei que não tinha nada a perder e fui com tudo, porque o que mais eu poderia fazer?", explicou Swiatek após a partida.

"Eu sabia que não estava jogando tão mal, mas tinha que fazer o simples. As bolas começaram a entrar e ela ficou mais nervosa", acrescentou.

O início do jogo foi desastroso para Swiatek, que entrou em uma espiral de erros e duplas faltas que deram a ampla vantagem a Kalinskaya.

Mas em sua primeira oportunidade de sacar para fechar, a russa, que perdeu as quatro finais que já disputou na carreira, desperdiçou quatro set points, dois deles com duplas faltas.

Depois de ficar contra as cortas, Swiatek saiu ilesa e aproveitou o curto-circuito da adversária para devolver as quebras que sofreu e empatar em 5-5.

Kalinskaya não se entregou e quebrou mais uma vez o serviço da polonesa, que novamente reagiu e finalmente conseguiu a virada no tie break.

No segundo set, a russa de 26 anos voltou a ceder uma quebra decisiva cometendo duplas faltas e Swiatek acabou selando a vitória com um 6-4. No túnel a caminho do vestiário, Kalinskaya não segurou a frustração e foi às lágrimas por conta da derrota.

Na próxima fase, Iga Swiatek terá outra adversária russa, Ekaterina Alexandrova (N.12), chegou às oitavas de final sem perder um único set.

