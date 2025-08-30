Topo

Southwest Airlines começa a voar 1º avião com barreira secundária na cabine de pilotos

30/08/2025 16h08

Por David Shepardson

(Reuters) - A companhia aérea norte-americana Southwest Airlines começou a voar na sexta-feira com um primeiro jato equipado com uma barreira secundária na cabine dos pilotos projetada para evitar invasões.

O avião - um Boeing 737 MAX 8 que foi entregue nos últimos dias - decolou na tarde de sexta-feira de Phoenix para Denver, informou a companhia aérea.

As barreiras secundárias - há muito procuradas após os ataques de 11 de setembro de 2001, que expuseram os riscos da proteção inadequada da cabine dos pilotos - são cruciais para a segurança da aviação, segundo os sindicatos de pilotos.

O voo é um marco que assinala o início da implementação do recurso de segurança em toda a nova frota de linhas aéreas comerciais dos EUA nos próximos anos.

Boeing e Airbus disseram à Reuters que começaram a entregar aviões com as barreiras de acordo com a regulamentação da agência norte-americana de aviação (FAA) anunciada em 2023, que entrou em vigor na segunda-feira.

No mês passado, a FAA concordou em dar às companhias aéreas até o final de julho de 2026 para colocarem em uso as barreiras nos aviões recém-entregues. A maioria das principais companhias aéreas informou à FAA que planeja aproveitar a prorrogação e não começar a usar as barreiras imediatamente.

A Southwest optou por começar a cumprir a lei imediatamente ao receber novos aviões e espera receber cerca de 25 aviões Boeing adicionais este ano que terão as barreiras.

"Sentimos que poderíamos fazer isso e colocá-lo em produção assim que a aeronave estivesse pronta", disse Justin Jones, vice-presidente executivo de operações da Southwest.

Após o sequestro de quatro aviões norte-americanos em 11 de setembro de 2001, a FAA adotou padrões para a segurança das cabines de comando para torná-las resistentes a invasões forçadas e entradas não autorizadas.

A regra da FAA exige que os fabricantes de aeronaves instalem uma segunda barreira física nos novos aviões usados no serviço comercial de passageiros nos EUA, mas não exige que os aviões existentes sejam adaptados. Os fabricantes de aviões sem certificação de barreiras pela FAA ainda não precisam estar em conformidade.

