Sinner perde set, mas vence Shapovalov e avança às oitavas US Open

30/08/2025 18h28

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, precisou reagir depois de perder o primeiro set para bater o canadense Denis Shapovalov (N.29) neste sábado (30) e avançar às oitavas de final do US Open.

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-4, 6-3 e 6-3, em três horas e 12 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Seu próximo adversário sairá do confronto entre o americano Tommy Paul (N.14) e o cazaque Alexander Bublik (N.24).

O número 1 do mundo, que passou sem sustos pelas duas primeiras rodadas, teve que arregaçar as mangas depois de perder o primeiro set e ficar em desvantagem de 3-0 na terceira parcial.

Sapovalov, que foi semifinalista de Wimbledon em 2021, encurralou o italiano com seu potente serviço (15 aces) e chegou a ficar a um ponto de fazer 4-0.

Foi nesse momento que Sinner reagiu para evitar uma situação crítica na partida, em que uma derrota custaria sua posição de líder do ranking da ATP.

Depois de tomar o controle do jogo, o italiano acelerou vencendo nove games consecutivos, que deram tranquilidade para selar a vitória.

Ao bater Shapovalov, Sinner ampliou sua sequência de vitórias em jogos de Grand Slam disputados em quadra rápida para 25, mas ao mesmo tempo mostrou deficiências num momento de pressão no torneio.

Para se manter como número 1 do mundo, o italiano precisa ir mais longe do que Carlos Alcaraz em Nova York, onde o espanhol está mostrando um tênis demolidor, chegando às oitavas sem perder um único set.

© Agence France-Presse

