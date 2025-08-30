Topo

Notícias

Santos busca empate com Botafogo e conquista Brasileirão Feminino A2

30/08/2025 18h47

O título da Série A2 (segunda divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 é do Santos. Neste sábado (30), as Sereias da Vila empataram em 1 a 1 com o Botafogo, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Como tinham vencido a partida de ida no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, na última terça-feira (26), as paulistas ficaram com a taça. A TV Brasil transmitiu o duelo ao vivo.

A conquista premia a melhor campanha do Brasileirão A2. Em 13 jogos, foram dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 24 gols marcados e seis sofridos.

A atacante Laryh, com oito gols, foi a artilheira da competição. Além do Santos, subiram à Série A1 (primeira divisão) o vice Botafogo e os semifinalistas Atlético-MG e Fortaleza. Eles ocuparão os lugares dos rebaixados Sport e 3B da Amazônia.

Apesar da maior presença ofensiva do Santos, quem chegou ao gol foi o Botafogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, a atacante Carol caiu após dividida na área com a volante Rafa Andrade. A árbitra Deborah Cecília Corrêa foi chamada para conferir o lance no vídeo e marcou pênalti.

A própria Carol foi para a cobrança e teve o chute defendido por Stefane. O VAR, porém, entrou novamente em ação, identificou que a goleira santista se adiantou e a penalidade teve que ser repetida. Desta vez, a atacante das Gloriosas não desperdiçou.

No segundo tempo, brilhou a estrela de Carol Baiana. Autora do gol da vitória das Sereias no Rio de Janeiro, a centroavante saiu do banco de reservas e voltou a balançar as redes na decisão.

Aos 35 minutos, a meia Suzane Pires cobrou escanteio pela direita, a goleira Michelle não afastou e a camisa 9 santista concluiu para a meta vazia.

Em vantagem no placar agregado, o Santos conseguiu administrar o empate e fez a festa dos 7.866 torcedores presentes na Vila Belmiro após o apito final.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Número 3 do mundo, Zverev cai na 3ª rodada do US Open

Swiatek sofre, mas vence Kalinskaya e avança às oitavas do US Open

Prefeito de Chicago desafia Trump e proíbe ajuda à intervenção federal

Comissão de Ética rejeita recurso de ministro de Bolsonaro punido por 'gabinete paralelo'

Venus Williams avança às oitavas no torneio de duplas do US Open

Brasileiro que servia como sargento em Israel morre na Faixa de Gaza

Candidata de esquerda à presidência de Honduras exige "eleições livres"

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 20 milhões; veja números e time

Ninguém acerta Quina e prêmio chega a R$ 9,5 milhões; confira números

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 14 milhões; veja dezenas sorteadas

+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 152 milhões; veja números e trevos