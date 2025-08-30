Samuel Lino é convocado por Ancelotti para jogos contra Chile e Bolívia
RIO DE JANEIRO (Reuters) - O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado neste sábado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, informou a CBF.
Ele foi chamado para vaga do atacante Mateus Cunha, do Manchester United, com lesão muscular.
“Após conversa entre os departamentos médicos do Manchester United e da Seleção, o atacante Mateus Cunha foi desconvocado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Burnley, pela Premier League”, informou a CBF.
A seleção brasileira, que já está classificada para o mundial de 2026, enfrenta o Chile no Maracanã, no dia 4 de setembro, e a Bolívia, no dia 9 do mesmo mês, em El Alto.
(Por Rodrigo Viga Gaier)