Samuel Lino é convocado por Ancelotti para jogos contra Chile e Bolívia

30/08/2025 15h10

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado neste sábado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, informou a CBF.

Ele foi chamado para vaga do atacante Mateus Cunha, do Manchester United, com lesão muscular.

“Após conversa entre os departamentos médicos do Manchester United e da Seleção, o atacante Mateus Cunha foi desconvocado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Burnley, pela Premier League”, informou a CBF.

A seleção brasileira, que já está classificada para o mundial de 2026, enfrenta o Chile no Maracanã, no dia 4 de setembro, e a Bolívia, no dia 9 do mesmo mês, em El Alto.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

