Rússia lança novo ataque aéreo contra a Ucrânia e Zelensky pede 'ações concretas' de aliados

A Rússia lançou um grande ataque aéreo contra várias regiões da Ucrânia na madrugada deste sábado (30), matando uma pessoa e ferindo cerca de 20 em Zaporíjia, segundo autoridades locais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu a Washington e Bruxelas que tomem medidas concretas.

Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 20 ficaram feridas nos ataques russos noturnos em Zaporíjia, uma importante cidade do sul do país, segundo informaram os serviços de emergência pelo Telegram. Três menores, com idades entre 9 e 16 anos, foram hospitalizados.

Fotos compartilhadas pelas autoridades ucranianas mostram prédios em ruínas e bombeiros combatendo incêndios. Dezenas de edifícios e residências ficaram sem eletricidade e gás devido aos ataques, de acordo com o governador regional, Ivan Fedorov.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, os militares russos lançaram 582 drones e mísseis contra o país durante a noite, sendo que a maioria foi abatida. Ao todo, 14 regiões foram afetadas pela ofensiva, conforme informou o presidente Zelensky.

Os ataques provocaram incêndios na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, segundo o governador Sergei Lysak.

Zelensky pede ações concretas

Volodymyr Zelensky afirmou neste sábado que, ao atacar novamente a Ucrânia, a Rússia demonstra "total desrespeito às palavras" de seus aliados. "Contamos com ações concretas", disse ele, apelando aos Estados Unidos e à Europa por uma resposta firme.

A Ucrânia já estava de luto após um ataque em larga escala ocorrido na capital na noite de quarta-feira (27), que deixou pelo menos 25 mortos, incluindo crianças. A ação foi condenada pelos parceiros ocidentais de Kiev, de Washington a Bruxelas. Londres acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de "sabotar as esperanças de paz".

Zelensky voltou a pedir sanções econômicas mais eficazes contra a Rússia, com o objetivo de enfraquecer sua economia. "Esta guerra não terminará com meras declarações políticas", afirmou.

Negociações paralisadas

Os esforços diplomáticos para resolver o conflito, que já dura três anos e meio, estão paralisados, duas semanas após uma cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca.

A Ucrânia acusa a Rússia de ganhar tempo e fingir interesse em negociar, enquanto se prepara para novos ataques. Atualmente, o exército russo controla cerca de 20% do território ucraniano e mantém vantagem na linha de frente.

O Kremlin indicou, na quinta-feira (28), que a Rússia continua "interessada" em negociações de paz com a Ucrânia, mas que seguirá realizando ataques enquanto seus "objetivos" não forem alcançados. Moscou exige que a Kiev se retire de certos territórios ainda parcialmente sob seu controle, principalmente a região de Donetsk, como pré-condição para o fim das hostilidades ? exigência rejeitada pelo governo ucraniano.