Quem foi Faria Lima, que deu nome à avenida alvo de operação contra PCC

O principal centro financeiro do Brasil, a avenida Faria Lima está no centro de uma investigação contra a lavagem de dinheiro do PCC. O importante endereço recebeu esse nome em homenagem a José Vicente de Faria Lima, ex-prefeito de São Paulo e figura histórica da política paulista.

O que aconteceu

Avenida concentra 42 alvos da megaoperação da Polícia Federal e da Receita Federal, deflagrada na última quinta-feira. As autoridades afirmam que o esquema utilizava fundos e empresas de investimento, corretoras e de outros segmentos para lavar e ocultar movimentações financeiras envolvidas com o PCC. A Secretaria da Fazenda de São Paulo também participou da ação, que envolvia também sonegação de impostos. Estima-se que o esquema movimentou mais de R$ 30 bilhões de reais.

Faria Lima é figura histórica da política paulista. Apesar de nascido no Rio de Janeiro em 1909, José Vicente de Faria Lima foi prefeito da capital paulista de 1965 a 1969. Durante a gestão, ele promoveu obras de infraestrutura e abriu importantes avenidas da cidade, como a 23 de maio, a Prestes Maia e as marginais Pinheiros e Tietê.

Avenida começou como rua. Hoje, o endereço mais valioso do país teve início com o alargamento da Rua Iguatemi, mais afastada do centro da capital, para interligar bairros da zona oeste de São Paulo. Nesse meio tempo, surgiu ali também o primeiro shopping center do Brasil, o Iguatemi, que foi inaugurado em 1966.

Família tradicional. De origem portuguesa com raízes no Rio de Janeiro, Faria Lima era formado em engenharia pela Escola de Engenharia Aeronáutica de Paris, fez carreira na Força Aérea Brasileira, chegando ao posto de brigadeiro. Ele morreu em 1969 no Rio de Janeiro, em decorrência de um infarte. Seu irmão, Floriano Peixoto Faria Lima, também seguiu carreira na Marinha, foi presidente da Petrobras e governador do Rio de Janeiro.

De rua à avenida e centro financeiro

Prédios na região da avenida Faria Lima, em São Paulo Imagem: 11.mar.2021- Eduardo Knapp/Folhapress

Migração de empresas. Após a construção do shopping, na década de 1960, a avenida começou a receber mais modernização e negócios. Mas foi a partir de 1990, na gestão de Paulo Maluf, que a Faria Lima começou a avançar para o que é hoje, com a verticalização e prédios mais modernos.

Metrô na Paulista mudou cenário da região. Quando o transporte sobre trilhos chegou na região, em 1991, o perfil das pessoas que circulavam por ali também se diversificou, o que impulsionou a elite a querer migrar de lá. "A região não era mais elitizada, já se tinha variabilidade de utilização, com lojas e galerias. Então começou a perder valor, a elite não tinha mais o glamour de antes. E as instituições financeiras sempre querem ostentar riqueza", afirma Marcelo Ignatios, arquiteto e urbanista, representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil no Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.

Conglomerado empresarial "desceu a Paulista". Os bairros próximos às margens do rio Pinheiros — Jardins, Jardim Europa, Jardim América — foram o atrativo para o polo econômico se instalar na região. Em meados da década de 1995, sob a gestão do ex-prefeito Paulo Maluf, houve a implementação da Operação Urbana Consorciada Faria Lima — antes chamada de Operação Interligada -, que foi um mecanismo criado no qual a prefeitura liberava a construção de imóveis com mais andares que o permitido pela lei de zoneamento.

Rua Iguatemi começou a se tornar lugar de desejo para morar e instalar sede das empresas. "Maluf estabeleceu a avenida como capaz de recepcionar novos prédios com potencial atrativo. Em contrapartida, com a nova operação, o investimento para construir seria revertido para a própria região, não mais na periferia, como era na Operação Interligada", explica o arquiteto.

"Hoje o endereço mais sofisticado possível é na região da Faria Lima". O endereço tem como característica os diversos e suntuosos prédios espelhados. De acordo com Ignatios, que também é professor no curso de pós-graduação em planejamento urbano da Mackenzie, isso se deve pela ostentação física que as instituições ali localizadas querem passar. "Ainda existe apelo pela aparência e ostentação física e visual. Não basta só ser, tem que parecer". Essa ostentação recebeu até apelido: Faria-Limers, termo que designa quem trabalha ou frequenta a avenida.