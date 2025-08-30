Topo

Quem era o advogado morto em acidente durante salto de paraquedas em Boituva

30/08/2025 07h59

O advogado Marcelo Levy Garisio Sartori morreu nesta sexta-feira, 29, aos 46 anos, após acidente durante salto de paraquedas em Boituva, no interior de São Paulo.

Nas redes sociais, ele se apresentava como "advogado, paraquedista, churrasqueiro, guitar player, bodybuilder, marido da Deinha e pai da Luiza".

Marcelo era sócio-administrador do escritório Levy Sartori Advogados Associados e filho do desembargador aposentado Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O velório será das 4h às 12h deste sábado, 30, no Funeral Velar Morumbi.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP) lamentou a morte de Marcelo. "Neste momento de dor, a diretoria da Ordem paulista e toda a comunidade manifestam suas sinceras condolências à família, amigos e colegas", diz trecho do texto.

Empresário mineiro morreu durante salto no início do mês

A morte de Marcelo Sartori foi o segundo acidente fatal em Boituva em menos de um mês. Um empresário mineiro morreu no dia 2. Trata-se de Thomas Storino Britis, de 44 anos, sócio-proprietário e CEO da Voluy, uma empresa de distribuição de fibra ótica que atua em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Santa Rita e Itajubá, em Minas Gerais.

