Primeiros cavalos geneticamente modificados do mundo abalam o polo

BUENOS AIRES (Reuters) - Eles parecem potros comuns, dóceis, com pelagem marrom mel e manchas faciais brancas, contentes em passar os dias mastigando alfafa em um pasto isolado na zona rural da província de Buenos Aires.

Mas esses cinco filhotes de 10 meses são os primeiros cavalos geneticamente editados do mundo: cópias clonadas de um cavalo premiado chamado Polo Pureza, ou Polo Purity, com uma única sequência de DNA inserida usando a tecnologia CRISPR com o objetivo de produzir velocidade explosiva.

A Kheiron Biotech, empresa argentina que criou os cavalos, afirma que a edição de genes tem o potencial de revolucionar a criação de cavalos.

Enquanto a clonagem cria uma cópia geneticamente idêntica, a CRISPR funciona como uma espécie de tesoura genética para cortar e modificar o DNA.

A empresa, especializada em clonagem de equinos, usou a CRISPR para reduzir a expressão do gene da miostatina, que limita o crescimento muscular. A ideia era aumentar as fibras musculares que permitem movimentos poderosos e, assim, transformar os cavalos em velocistas.

Mas o polo não permite que eles entrem tão rápido no jogo.

Embora a Argentina, considerada a capital mundial do polo, há muito tempo aceite tecnologias reprodutivas - inclusive a clonagem - para criar cavalos de elite, o órgão nacional do esporte e a associação de criadores estão criando obstáculos para impedir que os cavalos geneticamente modificados entrem no jogo.

A Associação Argentina de Polo proibiu os cavalos transgênicos de competir.

"Eu não gostaria que eles jogassem polo", disse Benjamin Araya, presidente da associação. "Isso tira o charme, tira a magia da criação. Eu gosto de escolher uma égua, escolher um garanhão, cruzá-los e esperar que o resultado seja muito bom."

E a Associação Argentina de Criadores de Cavalos de Polo disse à Reuters que monitorará os cavalos por quatro ou cinco anos antes de tomar uma decisão sobre registrá-los ou não como pôneis de polo argentinos.

Kheiron disse que estava confiante de que a comunidade do polo acabará por se manifestar. "A verdade é que não estou tão preocupado com isso", disse Gabriel Vichera, diretor científico da empresa, à Reuters. "Educar, acho que é isso que temos que continuar fazendo."

Não está claro como o órgão nacional do esporte aplicaria uma proibição. As regulamentações argentinas não fazem distinção entre cavalos clonados, transgênicos e criados convencionalmente, nem a associação de polo.

Alguns criadores disseram que, embora apreciem o fato de que os clones podem ajudar a preservar as linhagens, a edição genética vai longe demais e pode ameaçar seus negócios.

O CAVALO DE US$800 MIL

"Isso arruína os criadores", disse Marcos Heguy, criador e ex-jogador profissional de polo. "É como pintar um quadro com inteligência artificial. O artista está acabado."

Eduardo Ramos, que começou a criar cavalos na década de 70, disse que os criadores também foram céticos no início com relação a outros avanços da biotecnologia, como transplantes de embriões e clonagem.

"A ciência e a tecnologia continuarão avançando", disse ele. "Aqueles que dizem que isso não deve ser feito não serão capazes de impedi-lo."

O polo, originário da Ásia Central, foi trazido para a Argentina por imigrantes britânicos, que fundaram o primeiro clube de polo em Buenos Aires em 1882. É algo parecido com o hóquei a cavalo, em que duas equipes de quatro pessoas cada uma usam marretas com cabos longos para conduzir uma bola através dos postes do gol.

É caro - os jogadores montam até uma dúzia de cavalos por jogo - e, na Argentina, as famílias ricas proprietárias de terras tradicionalmente dominam o esporte.

O país exportou cerca de 2.400 cavalos de polo no ano passado, de acordo com dados do governo, e a raça argentina de polo domina competições de prestígio como a Queen's Cup na Inglaterra e o Aberto da Argentina.

Há muito tempo, o esporte usa barrigas de aluguel para carregar embriões de cavalos de polo. E, ao contrário das corridas de cavalos, o polo permite animais clonados.

O primeiro cavalo clonado do mundo nasceu em 2003. Adolfo Cambiaso, amplamente considerado o melhor jogador do mundo, ajudou a popularizar os clones de polo. Quando um clone do premiado Cuartetera de Cambiaso foi vendido em um leilão em 2010 por US$800 mil, o valor chamou a atenção de Vichera, na época um estudante de doutorado em biotecnologia.

Vichera foi cofundador da Kheiron no ano seguinte com o apoio do empresário Daniel Sammartino. Seu primeiro cavalo clonado nasceu em 2013.

Os cavalos clonados não foram fáceis de vender no início. Para começar, Sammartino disse que prestou serviços gratuitos de clonagem aos principais criadores, que lhe permitiram ficar com alguns dos clones recém-nascidos em troca. Até este ano, a empresa diz que produzirá 400 clones, mais da metade de todos os cavalos clonados nascidos na Argentina em 2025, de acordo com as estimativas da associação de criadores.

Os potros clonados são vendidos por uma média de US$40 mil, disse Sammartino.

Em 2017, o laboratório Kheiron usou a edição genética CRISPR para produzir nove embriões de cavalos geneticamente modificados para fins de pesquisa.

Isso incomodou algumas figuras proeminentes do mundo do polo argentino, que visitaram o órgão regulador de biotecnologia do governo, preocupados com a possibilidade de cavalos geneticamente modificados entrarem no esporte, disse Martin Lema, que chefiava a agência na época.

Nos anos seguintes, Kheiron disse que o laboratório se concentrou em outros animais, produzindo vacas com edição genética e embriões de porcos destinados a transplantes humanos.

Então, no final do ano passado, na cidade de San Antonio de Areco - onde os trabalhadores rurais ainda usam boinas na cultura tradicional dos vaqueiros - a clínica de parto de Kheiron produziu os cinco potros transgênicos.

PLANOS SUSPENSOS

O órgão regulador de biotecnologia da Argentina verificou a edição do DNA, de acordo com um documento do governo analisado pela Reuters. O departamento de agricultura, que supervisiona a agência, não quis comentar.

Cerca de 50 criadores assinaram uma carta para a associação de criadores que diz que os cavalos com edição genética "ultrapassam um limite" e em que pedem para eles não sejam registrados sem "uma profunda reflexão sobre onde queremos chegar".

Embora Santiago Ballester, presidente da associação, tenha dito que pessoalmente não tem "nenhum problema" com cavalos geneticamente editados, ele reconheceu as preocupações de outros criadores sobre como a edição genética afetaria seus negócios e se os países que importam cavalos de polo argentinos aceitariam cavalos geneticamente editados.

A associação decidiu agir com cautela. "Vamos ser cuidadosos e responsáveis", disse Ballester. "Temos que ver o impacto que esses cavalos terão, se eles são realmente animais superiores. Se forem normais, quem vai pagar por isso?"

Ted Kalbfleisch, geneticista do Gluck Equine Research Center da Universidade de Kentucky, disse que a inserção de uma sequência de DNA natural por Kheiron simplesmente acelerou as modificações tradicionais, que podem levar várias gerações.

"As coisas ficam mais complicadas quando se tenta fazer edições sobre as quais se tem dúvidas", disse ele. Mas com a miostatina, os cientistas editaram "um gene que sabemos que está presente em cavalos saudáveis. Quando eles pegam esse gene e o editam em um clone, desde que o façam fielmente... ele deve funcionar."

Embora Kalbfleisch tenha dito que os cavalos com genes editados podem ter uma vantagem nos torneios de polo, não é necessariamente uma vantagem injusta.

"Essa tecnologia, a clonagem e a edição de genes, estão bastante democratizadas no momento", disse ele. "Se você puder preencher um cheque, poderá fazer isso."

Os cavalos ainda têm um longo caminho a percorrer antes de entrarem no campo de polo. Aos dois anos de idade, eles começarão a se acostumar com a sela. Um ou dois anos depois, começarão a aprender a jogar polo.

Mas Sammartino admitiu que os planos para comercializar seu serviço de edição de genes estão suspensos até que as autoridades do polo aceitem a técnica. A pausa frustrou Sammartino, que disse ter sido contatado por uma dúzia de clientes potencialmente interessados na Argentina, embora tenha se recusado a colocar a Reuters em contato com eles, alegando razões de privacidade.

Mesmo assim, Sammartino reconheceu que um elemento de incerteza permanece. "Será um cavalo melhor? Não sei. O tempo dirá."

