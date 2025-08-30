Topo

Preso por morte de enteado questionou IA o que acontece se enforcar criança

Criança era submetida a maus-tratos constantes por parte do padrasto, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina - Reprodução/NSCTV
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/08/2025 05h30

O padrasto preso pela morte do enteado de 4 anos em Florianópolis questionou a inteligência artificial quais seriam as consequências por "ficar enforcando muito uma criança". A informação foi revelada pela emissora NSC TV e confirmada pelo UOL com a Polícia Civil de Santa Catarina.

O que aconteceu

Menino morreu no domingo (17) após dar entrada desacordado no Multihospital de Florianópolis. Causa da morte foi registrada como choque hemorrágico provocado por traumatismo abdominal.

Criança tinha várias lesões pelo corpo no dia em que foi hospitalizada. De acordo com a investigação, o menino, chamado Moisés, apresentava marcas roxas na bochecha, no abdômen e nas costas.

Hospital acionou a Polícia Militar. Na ocasião, a mãe do menino, uma mulher de 24 anos, e o padrasto, um homem de 23, foram presos por suspeita de homicídio.

Polícia Civil indiciou a mãe e o padrasto ontem por homicídio qualificado com emprego de meio cruel e pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos. O homem segue preso preventivamente, mas a mulher foi posta em liberdade e deverá cumprir medidas cautelares.

Histórico de violência e pesquisa em IA

Criança era submetida a uma rotina de violências por parte do padrasto. Em maio deste ano, ele passou 12 dias internado com diversos machucados no corpo.

Na época, o médico que atendeu a criança apontou que as lesões indicavam maus-tratos. O padrasto, porém, disse que o menino havia sofrido uma queda da cama. Um inquérito chegou a ser instaurado naquela ocasião, mas o padrasto não foi preso.

Mãe tinha "pleno conhecimento" das agressões sofridas pelo filho, afirma a polícia. Entretanto, a mulher não agiu para proteger a criança, nem denunciou o marido.

Padrasto pesquisou consequências de enforcar uma criança no dia em que o enteado morreu. O relatório da Polícia Civil apontou que "o investigado fez a seguinte pergunta no ChatGPT: 'o que acontece se ficar enforcando muito uma criança?'".

Mensagens trocadas entre a mãe e o padrasto também sugerem que o garoto era alvo recorrente de violência. De acordo com a investigação, a mãe sabia que a criança tinha medo do padrasto por causa das frequentes agressões.

Polícia Civil enviou o inquérito ao Ministério Público. A promotoria vai analisar as provas e decidir se oferece a denúncia à Justiça, ou se pede mais investigações.

Padrasto possui antecedentes criminais por ameaça e desaparecimento. O UOL não conseguiu localizar a defesa do casal para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

