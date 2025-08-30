Presidente da Indonésia cancela viagem à China devido a protestos

Por Stefanno Sulaiman

JACARTA (Reuters) - O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, cancelou uma viagem planejada para a China, já que os dias de protestos se espalharam ainda mais fora da capital Jacarta, com vários edifícios do Parlamento regional incendiados.

Prabowo deveria ter participado de um desfile do "Dia da Vitória" na China, em 3 de setembro, para marcar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, após a rendição formal do Japão.

Os protestos, o primeiro grande teste para o governo de Prabowo, que já tem quase um ano, começaram em Jacarta nesta semana por causa do salário dos parlamentares e pioraram depois que um veículo da polícia atropelou e matou um motociclista.

"O presidente quer continuar monitorando (a situação na Indonésia) diretamente... e buscar as melhores soluções", disse o porta-voz da presidência, Prasetyo Hadi, em uma declaração em vídeo neste sábado. "Portanto, o presidente pede desculpas ao governo chinês por não ter podido atender ao convite."

Outra consideração ao cancelar a viagem foi a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, disse Prasetyo.

Em função do protesto, o aplicativo de vídeos curtos TikTok, de propriedade da ByteDance da China, disse no sábado que suspendeu o recurso "ao vivo" na Indonésia por alguns dias.

Jacarta convocou nesta semana representantes de plataformas de mídia social, incluindo a Meta e o TikTok, e disse a eles para aumenterem a moderação de conteúdo porque a desinformação havia se espalhado. O governo diz que essa desinformação estimulou os protestos contra ele.

INCÊNDIOS

No início deste sábado, manifestantes causaram incêndios em prédios do Parlamento regional em três províncias - Nusa Tenggara Ocidental, cidade de Pekalongan em Java Central e cidade de Cirebon em Java Ocidental, informou a mídia local.

A mídia local Detik.com disse que os manifestantes saquearam equipamentos do escritório do Parlamento em Cirebon e a polícia disparou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes em Pekalongan e West Nusa Tenggara.

Três pessoas foram mortas na sexta-feira em um ataque incendiário a um prédio do Parlamento em Makassar, capital da província de Sulawesi do Sul, informou a agência de gerenciamento de desastres da Indonésia.

A agência de notícias estatal Antara disse que as vítimas ficaram presas no prédio em chamas, e a agência de gerenciamento de desastres disse que duas pessoas ficaram feridas depois de pular do prédio para escapar do fogo.

O meio de comunicação local metrotvnews.com relatou mais uma morte causada por um incêndio no prédio do Parlamento de Makassar. Esse fato não pôde ser confirmado de forma independente.

Também ocorreram protestos na ilha paradisíaca de Bali, onde foi usado gás lacrimogêneo contra os manifestantes.

A mídia local também informou que uma multidão havia saqueado a casa de Ahmad Sahroni, parlamentar do partido político NasDem, em Jacarta, e levado itens como móveis domésticos.

Sahroni foi acusado de responder de forma insensível às pessoas que pediam a dissolução do Parlamento em meio à raiva sobre os subsídios dos parlamentares. Sahroni classificou esses críticos como "as pessoas mais estúpidas do mundo".