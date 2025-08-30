Premiê de governo Houthi do Iêmen é morto em ataque israelense

(Reuters) - O primeiro-ministro do governo Houthi do Iêmen e vários outros ministros foram mortos em um ataque israelense na capital Sanaa, informou a agência de notícias do grupo neste sábado, citando uma declaração do chefe do Conselho Político Supremo Houthi, Mahdi al-Mashat.

Vários outras pessoas ficaram feridas no ataque de quinta-feira, disse a agência, sem fornecer detalhes.

Israel disse na sexta-feira que o ataque aéreo tinha como alvo o chefe do Estado-Maior do grupo alinhado ao Irã, o ministro da Defesa e outros altos funcionários e que estava verificando o resultado.

A declaração de Mashat não deixou claro se o ministro da defesa Houthi estava entre as vítimas.

A agência de notícias administrada pelos houthis publicou uma declaração do ministro da Defesa logo após a confirmação da morte do primeiro-ministro, citando-o como tendo dito que o grupo estava pronto para enfrentar Israel.

A declaração não mencionou o ataque aéreo de quinta-feira e não ficou claro se foi feita antes ou depois do ataque.

Ahmad Ghaleb al-Rahwi se tornou primeiro-ministro há quase um ano, mas o líder de facto do governo era seu vice, Mohamed Moftah, que foi designado neste sábado para desempenhar as funções de primeiro-ministro.

Rahwi era visto, em grande parte, como uma figura pública que não fazia parte do círculo interno da liderança Houthi.

O ministro da Defesa, Mohamed al-Atifi, dirige o Grupo de Brigada de Mísseis dos Houthi e é considerado seu principal especialista em mísseis.

As forças armadas israelenses disseram que seus caças atingiram um complexo na área de Sanaa, onde figuras sênior dos houthis se reuniram, descrevendo o ataque como uma "operação complexa" possibilitada pela coleta de informações e superioridade aérea.

Na quinta-feira, fontes de segurança israelenses disseram que os alvos eram vários locais onde um grande número de altos funcionários houthis havia se reunido para assistir a um discurso televisionado gravado pelo líder Abdul Malik al-Houthi.

Desde que a guerra de Israel em Gaza contra o grupo militante palestino Hamas começou em outubro de 2023, os houthis alinhados ao Irã atacaram embarcações no Mar Vermelho no que eles descrevem como atos de solidariedade aos palestinos.

Eles também dispararam mísseis com frequência contra Israel, a maioria dos quais foi interceptada. Israel respondeu com ataques às áreas controladas pelos houthis no Iêmen, incluindo o porto vital de Hodeidah.

Durante o ano passado, Israel realizou uma série de assassinatos dos principais líderes e comandantes do Hamas e de seu aliado libanês Hezbollah, o que enfraqueceu significativamente os dois grupos.

"Permanecemos firmes em nossa posição genuína de apoio e apoio ao povo de Gaza, e na construção e desenvolvimento das capacidades de nossas forças armadas para enfrentar todos os desafios e perigos", disse a declaração de Mahdi al-Mashat.

(Por Mohammed Ghobari)