Prefeito de Chicago desafia Trump e proíbe ajuda à intervenção federal

O prefeito de Chicago assinou hoje uma ordem executiva proibindo a polícia municipal de colaborar com autoridades federais em meio à ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de promover uma intervenção federal na cidade, assim como fez em Washington.

O que aconteceu

Decreto publicado pelo prefeito Brandon Johnson impede a colaboração no caso de fiscalização civil da imigração ou quaisquer patrulhas relacionadas, paradas de trânsito e postos de controle. Johnson é do partido democrata.

"Eu não recebo ordens do governo federal", disse o prefeito, em coletiva de imprensa. Johnson também afirmou que Trump se comporta fora dos limites da Constituição.

"Ele é imprudente e descontrolado", disse Johnson. "Ele é a maior ameaça à nossa democracia que já enfrentamos na história do nosso país", completou.

Hoje, Trump voltou a ameaçar intervir em Chicago. "Seis pessoas foram mortas e 24 foram baleadas em Chicago no último fim de semana, e JB Pritzker, o fraco e patético governador de Illinois, acabou de dizer que não precisa de ajuda para prevenir o crime. Ele é louco!!! É melhor ele resolver isso, rápido, ou vamos acabar com isso!", publicou em sua rede social, a Truth Social.

Casa Branca rebate falas de Brandon Johnson. "Se esses democratas se concentrassem em combater a criminalidade em suas próprias cidades, em vez de fazer campanhas publicitárias para criticar o presidente, suas comunidades estariam muito mais seguras", afirmou Abigail Jackson, porta-voz do governo, em comunicado.

Trump ordenou 'limpeza' da capital

Sob o lema "tornar D.C. segura outra vez", medida foi anunciada no último dia 11. A intervenção federal foi colocada em vigor para transformar Washington na ''capital mais bonita do mundo'', segundo Trump. Ela tem duração prevista de 30 dias.

Vou tornar a nossa capital mais segura e mais bonita. Os sem-teto têm de sair imediatamente. Vamos dar acomodação para ficarem, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los todos na cadeia, onde pertencem. Presidente dos EUA, Donald Trump, durante coletiva de imprensa

No dia anterior, presidente já havia ordenado que pessoas em situação de rua deixassem a cidade ''imediatamente''. Segundo Trump, Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', falou.