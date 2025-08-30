Precisando desligar? 10 casas no interior para relaxar e repor as energias

Passar uns dias longe da rotina atribulada das grandes cidades pode ser um alívio para o corpo e a mente. E nada melhor do que um período de descanso sem o corre-corre cotidiano para reduzir o estresse e recompor as energias.

Disponíveis para aluguel na plataforma Airbnb, os espaços selecionados pelo Guia de Compras UOL têm avaliação maior que 4,8 (de um total de 5), ficam em regiões rurais ou serranas e são rodeadas de vegetação. Algumas ainda ficam próximas a rios e cachoeiras ou têm cantinhos especiais para curtir o céu estrelado à noite. Confira: (os preços foram pesquisados em 29 de agosto de 2025 e podem sofrer alterações)

Brotas (SP)

Chalés com hidro e canais de streamming Imagem: Reprodução / Airbnb

Na cidade conhecida como "capital nacional do turismo de aventura", a propriedade abriga quatro chalés de 50 m² para até três pessoas. Cada um tem suíte, cozinha, banheira de hidromassagem privativa na varanda e TV com canais de streaming.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Danilo é uma pessoa prestativa, responde rapidamente e super atencioso. O local é impecável, lindo e muita natureza ao redor. Os dogs são sensacionais rs. Com certeza voltaremos." (Ingrid, junho de 2025)

Paty do Alferes (RJ)

Para casais, perto de Petrópolis Imagem: Reprodução / Airbnb

Próxima de Petrópolis, a cabana fica na zona rural de Paty do Alferes. Para casais curtirem os dias de descanso e o friozinho da serra fluminense, há balanço, cantinho de leitura, aquecedor e lugar para fazer fogueira.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "É a cabana mais bonita que tem! Pode procurar que não vai encontrar outra igual! Vista maravilhosa, hidro, churrasqueira, atenção da Stephania em todos os detalhes! Tudo incrível! Recomendo a todos a experiência!" (Francisco, agosto de 2025)

Itamonte (MG)

Sossego em uma reserva de mata Imagem: Reprodução / Airbnb

Até seis hóspedes podem aproveitar o rio, as cachoeiras, as flores e os passarinhos dentro de uma reserva de mata, com vista para o nascer do sol. O chalé tem três quartos, dois banheiros, cozinha integrada, varanda e churrasqueira.

Nota no Airbnb: 4,9

Palavra do hóspede: "Chale perfeito! Tudo muito aconchegante, localização excelente, dentro da floresta, com cachoeira há alguns metros do chalé. Se você está procurando um lugar para desligar da correria do dia a dia, este é o lugar." (Paulo, agosto de 2025)

Queluz (SP)

Chalé em Queluz é cercado de natureza Imagem: Reprodução / Airbnb

A "Casa do Luigi" está localizada a 12 km de Queluz, com acesso por estrada de terra, ao lado da Pedra da Mina. O espaço é cercado por floresta e águas cristalinas e conta com trilhas para caminhar, piscinas naturais de águas cristalinas, além de lareira, fogão a lenha e quatro quartos.

Reserve por R$ 1.509 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Ambiente excelente, acolhedor! Apesar da estrada de terra e distância da cidade, foi tranquilo o deslocamento. Casa muito bem estruturada, com todos os itens disponíveis! Com certeza voltaremos com mais tempo!" (Gabriel, julho de 2025)

Guaramiranga (CE)

Flat aconchegante em Guaramiranga (CE) Imagem: Reprodução / Airbnb

Com dois quartos e espaço para até cinco pessoas, oferece cozinha americana equipada, sala de estar, sala de jantar e banheiro social. Possui vista para a rua principal e a proximidade com as atrações locais.

Nota no Airbnb: 4,87

Palavra do hóspede: "Um lugar limpo e bonito, pratos copos e talheres bonitos, toalhas e lençóis impecáveis, ótimo atendimento. Só parabenizar, perfeito!" (Roseane, junho de 2025)

Botucatu (SP)

Comodidades para casair no Rancho 155 Imagem: Reprodução / Airbnb

No Rancho 155, a casa para casais tem comodidades como aquecedor elétrico e a gás, smart TV, aparelho de fondue e taças de cristal, além de apetrechos para descascar, torrar e moer grãos de café. Um telescópio permite observar o céu nas noites claras.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O rancho é uma delícia, que lugarzinho abençoado. Fernanda, desde o começo, comunicou-se super bem e foi bastante solícita. Certamente pretendo voltar e ficar mais algumas horas hipnotizado com o visual que a estadia proporciona. Super recomendo!" (Enzo, agosto de 2025)

Lençois (BA)

A energia solar abastece a casa na Chapada Diamantina Imagem: Reprodução/Airbnb

Rodeada de árvores frutíferas, em uma área de proteção ambiental da Chapada Diamantina, a Casa Prana é totalmente abastecida por energia solar. Nas proximidades, há um rio com cachoeira e piscinas naturais.

Reserve por R$ 852 a diária

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Simplesmente impecável! A casa em meio à Chapada da Diamantina superou todas as nossas expectativas. Extremamente equipada, com utensílios de cozinha completos, roupa de cama e banho de ótima qualidade, além de uma limpeza impecável --tudo muito bem cuidado, como se fosse nossa própria casa. (...) A anfitriã também foi incrível, nos respondendo com agilidade e simpatia durante toda a estadia, o que nos deu muita segurança e tranquilidade." (Ary, junho de 2025)

Serrinha do Alambari (RJ)

Ambientes envidraçados aproximam a natureza Imagem: Reprodução/Airbnb

Entre Penedo e Visconde de Mauá, a casa feita com madeira de reflorestamento parece estar sendo abraçada pela vegetação, sensação ampliada pelos ambientes envidraçados. Um rio com cachoeira percorre o terreno.

Reserve por R$ 871 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Lugar tranquilo, extremamente relaxante, agua correndo no entorno da propriedade, muito lindo o lugar. Casa confortável, cozinha completa para quem vem pra cozinhar, banheiro com uma vista sensacional. Voltaremos em breve." (Leo, julho de 2025)

Natividade da Serra (SP)

Casa com café da manhã incluído na diária Imagem: Reprodução/Airbnb

No alto da Serra do Mar, à beira do Ribeirão Grande. A estrutura para até cinco pessoas reúne TV, lareira e cozinha equipada com geladeira, micro-ondas, chaleira elétrica e cooktop de indução. O café da manhã está incluído na diária.

Reserve por R$ 964 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Lugar muito extraordinário, uma vibe maravilhosa ainda mais se tem alguém que curta com você. Eu sempre quis ir em um chalé, mas eu nunca tive coragem de fato em ir, depois dessa primeira experiência eu irei voltar mais vezes." (Emanoel Pessoa, julho de 2025)

Aiuruoca (MG)

Decoração rústica e cachoeira próxima Imagem: Reprodução/Airbnb

Com quarto e banheiro, o chalé rústico está rodeado de verde e fica próximo a uma cachoeira. Os hóspedes têm acesso à chamada "cozinha artesanal das fadas", onde é servido o café da manhã.

Reserve por R$ 500 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Essa foi uma das acomodações mais incríveis que eu fiquei. O local é lindo, é tranquilo, aconchegante, a Luna e a Marcilene nos receberam super bem (...). O lugar é tão incrível que a única coisa que se ouve é o barulho dos pássaros e do vento, o contato com a natureza é total. Com certeza é um lugar que voltaremos." (Denise, junho de 2025)

Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.