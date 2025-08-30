Topo

Perseguição policial termina com um homem morto e uma mulher ferida no Rio

Frente do carro foi atingida por cerca de 10 disparos - Reprodução/TV Globo
Frente do carro foi atingida por cerca de 10 disparos Imagem: Reprodução/TV Globo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/08/2025 15h50Atualizada em 30/08/2025 16h00

Uma perseguição policial que começou na avenida Brasil, uma das mais importantes do Rio de Janeiro, terminou com um homem morto e uma mulher ferida na manhã de hoje.

O que aconteceu

Motorista de um Jeep recusou ordem de parada e atirou contra os policiais, segundo a PM-RJ. Houve troca de tiros, e o suspeito parou o carro em uma rua do bairro da Penha para fugir a pé.

Após a troca de tiros, os policiais encontraram no carro um homem morto e uma mulher ferida, de acordo com a PC-RJ. A mulher, identificada como Luana Barbosa, seria vítima de uma tentativa de assalto, segundo a TV Globo.

Mulher está internada em estado grave, informou o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Policiais encontraram armamento no carro. Os agentes apreenderam munições e carregadores de fuzil.

Frente do carro, com placa de São Paulo, foi atingida por cerca de 10 disparos, de acordo com a TV Globo. A Polícia Civil investiga o caso.

