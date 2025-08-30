Pelo menos 13 pessoas se afogam em naufrágio de barco que fugia de homens armados na Nigéria

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - Pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 20 estão desaparecidas no Estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, depois que o barco em que se aglomeravam para escapar de um ataque de homens armados afundou em um rio, disseram moradores locais e autoridades neste sábado.

Zamfara é um epicentro de ataques de bandos armados, conhecidos localmente como bandidos, em meio a um aumento de derramamento de sangue entre facções no país mais populoso da África nos últimos meses. Os confrontos geralmente envolvem milícias islâmicas ou gangues criminosas.

Os atacantes invadiram duas comunidades no distrito de Birnin Magaji na tarde de sexta-feira, fazendo com que os moradores fugissem em direção a uma margem de rio próxima que tinha um único barco, disseram os moradores à Reuters.

"Meu filho mais velho e duas outras sobrinhas estavam entre as 13 pessoas que morreram no barco sobrecarregado de gente", disse à Reuters Shehu Mohammed, um agente de saúde em Birnin Magaji.

Maidamma Dankilo, chefe do distrito de Birnin Magaji, disse que 13 pessoas do barco foram confirmadas como mortas, 22 foram resgatadas e outras 22 ainda estavam desaparecidas.

Homens armados mataram pelo menos duas pessoas e sequestraram mais de 100 no último fim de semana em um ataque a cerca de 150 quilômetros a oeste de Birnin Magaji.

Zamfara registrou 50 sequestros em massa entre julho de 2024 e junho de 2025, envolvendo 1.064 vítimas, de acordo com um relatório desta semana da empresa de pesquisa SBM Intelligence, sediada em Lagos.

(Por Ahmed Kingimi)