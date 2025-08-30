Cassação de licenças fez PCC turbinar outras distribuidoras de combustível

A cassação das licenças de operação das duas principais empresas de combustíveis ligadas ao PCC não impediu a continuidade do esquema criminoso no setor. Pelo contrário. O grupo liderado por Mohamad Hussein Mourad contornou o problema turbinando os negócios a partir de outras ao menos 15 distribuidoras laranjas.

O que aconteceu

O veto definitivo ao grupo Copape/Aster, em julho de 2024, levou os investigados a buscar substitutas. De acordo com a Operação Carbono Oculto, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal, a iniciativa foi para que o grupo continuasse abastecendo cerca de mil postos de combustíveis espalhados por dez estados.

A Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda, segundo as investigações, assumiu o papel da Aster. Com sede em Jardinópolis, no interior de São Paulo, a empresa passou a fornecer óleo diesel para as usinas Itajobi e Carolo, ambas pertencentes ao grupo de Mohamad, com o auxílio de outras 14 distribuidoras constituídas em períodos próximos com o mesmo capital social: R$ 4,5 milhões.

A Estrela Distribuidora de Combustíveis Ltda, por exemplo, registrou um salto no faturamento a partir de 2021. Foi neste ano que a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) cancelou a primeira licença do grupo Copape/Aster, relativa à importação de gasolina e solventes. A medida desencadeou uma reestruturação do esquema criminoso e fez com que a movimentação da Estrela passasse de R$ 100 mil, em 2021, para R$ 1 bilhão em 2024. A Estrela, a Duvale e outras quatro distribuidoras laranjas funcionam no mesmo endereço em Jardinópolis.

A Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda, de Duque de Caxias, é outra na lista de substitutas. Segundo a investigação, a empresa assumiu papel central no esquema desde julho do ano passado, quando uma nova dinâmica de distribuição de combustíveis passou a ser operada com o auxílio de dezenas de empresas conectadas com a organização criminosa, como fintechs e transportadoras.

Imagem: Arte/UOL

Instituto Combustível Legal alerta para a facilidade de se obter licenças no setor. "Foram criadas novas empresas para que essa operação continuasse, por isso acredito que é preciso melhorar o processo de abertura das empresas. Hoje existe uma enorme facilidade de se abrir CNPJs", afirma o presidente, Emerson Kapaz.

Kapaz defende a criação de uma "limitação para o CPF" vinculado à empresa com licença cassada. O instrumento poderia informar quando determinado empresário já teve a autorização suspensa pela agência federal, por exemplo. O presidente do instituto admite, entretanto, que a fiscalização tem de ser firme para evitar que laranjas assumam o comando das novas distribuidoras em atuação. "Com os materiais colhidos na operação, teremos informações para pensar em novas sugestões de melhorias para o setor", afirma.

Em nota, a ANP afirmou que vem aprimorando suas ferramentas de inteligência. A agência federal disse que tem intensificado a investigação e realizado o mapeamento de grupos econômicos suspeitos de irregularidades no mercado de combustíveis.

Esquema movimentou R$ 52 bilhões

O esquema derramava no mercado combustível adulterado e mais barato tanto em postos de bandeira branca (sem marca) como de redes conhecidas. De acordo com o promotor Yuri Fisberg, os combustíveis tinham até 90% de metanol, quando a ANP só permite 0,5% na mistura de gasolina e álcool.

Identificamos que a organização criminosa atua em todas as etapas da cadeia de combustível, a iniciar pelas usinas, distribuidoras, formuladoras de combustíveis, redes de postos, e também nos portos.

João Paulo Gabriel, promotor do Gaeco-SP (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado)

Os criminosos teriam movimentado cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. O esquema bilionário de sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro foi alvo da operação Carbono Oculto na quinta-feira (28). Seis suspeitos foram presos, entre eles um ex-policial civil. Outros oito mandados de prisão foram expedidos, mas não cumpridos. Considerado o cabeça do esquema, Mohamad Hussein Mourad é um dos que não foram encontrados. O UOL não conseguiu localizar a defesa de Mourad. O espaço está aberto para manifestações.

Mohamad Hussein Mourad é apontado como chefe do esquema bilionário do PCC Imagem: Redes Sociais

Fintechs

O grupo usava as operações de fintechs para ocultar o dinheiro ilícito, apontou a investigação. Os suspeitos recebiam o dinheiro em espécie e mandavam para uma "conta-bolsão" —os valores dos clientes transitam nela de forma não segregada, o que impede também a individualização das movimentações.

A BK Bank, principal fintech apontada pelas autoridades, teria movimentado ao menos R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024. A instituição seria responsável por receber e enviar "altos fluxos financeiros" para as empresas ligadas ao grupo. Para a Duvale, por exemplo, a BK Bank enviou R$ 97.796.892,16 da matriz e R$ 12.024.210 da filial em remetentes, e R$ 5.098.485 da filial em destinatários.

Crime organizado vai atrás de onde tem oportunidade para lavar dinheiro, afirma o presidente do Instituto Combustível Legal. Para Kapaz, o setor de combustível não é o único escolhido pelo PCC para cometer crimes e "ainda é cedo" para entender a dimensão da operação total do grupo nesse mercado. "Estamos ajudando o consumidor. A venda de combustível será mais saudável", disse.