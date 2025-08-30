PSOL vai ao Ministério Público contra fim do Serviço 710 nos trens da CPTM

Parlamentares do PSOL foram ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo) contra a decisão do governo estadual de acabar com o "Serviço 710", que unificava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM.

O que aconteceu

Representações pedem que MP-SP investigue fim do serviço. Em um dos pedidos, assinado pelo deputado estadual Guilherme Cortez, ele cita o caos provocado pela suspensão temporária do serviço na última segunda, após o descarrilamento de um trem de manutenção, o que fez passageiros lotarem a estação Palmeiras-Barra Funda. "A cena ilustra de maneira inequívoca que a atual estrutura não é capaz de absorver a demanda antes suprida pelo Serviço 710", disse o parlamentar.

Cortez pediu extinção de contrato de concessão da linha 7 para a empresa TIC Trens. A privatização foi usada pela CPTM como justificava para o fim do Serviço 710. Para Cortez, a concessão não poderia causar o encerramento da ligação entre as linhas. O deputado ainda pediu que o governo apresente estudos técnicos, planos de contingência e alternativas à população, além de expedição de recomendação à gestão estadual e às operadoras envolvidas, para "evitar que se repitam episódios de superlotação e risco" como os registrados na última segunda.

Outra representação aponta que o fim dos serviço vai aumentar a superlotação na estação Barra Funda. "A partir do exposto, conclui-se que o fim do serviço 710 e a fragmentação do sistema ferroviário têm como motivação central a lógica de mercado e de interesse das concessionárias, desconsiderando a eficiente prestação do serviço público aos usuários", pontua o documento, assinado pela deputada Ediane Maria e pelo vereador Henrique Parra, de Jundiaí, na Grande São Paulo.

A descontinuidade de um serviço que garantia a minimização de tempo e deslocamento para os passageiros, em detrimento dos interesses das concessionárias, gerando superlotação e maior desvio e tempo para os usuários de serviço público de transporte, representa um desacordo com os direitos fundamentais dos usuários.

Trecho de representação de Ediane e Henrique ao MP-SP

O Serviço 710 foi descontinuado na última quinta. A modalidade ligava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa em viagens diretas, permitindo que passageiros realizassem o trajeto entre Jundiaí (interior de SP) e Rio Grande da Serra (ABC Paulista) sem a necessidade de trocar de trem.

Passageiros classificaram mudança como regressão. Como mostrou o UOL, o primeiro dia de interrupção do serviço foi de plataformas mais cheias, o que deixou os usuários contrariados. Os mais prejudicados com a separação das linhas foram aqueles que vêm da 7-Rubi e, além da integração com a 10-Turquesa, perderam a parada na estação da Luz.

O que muda com fim do 710

Passageiros terão de fazer baldeação. Os usuários precisarão descer do trem e pegar outra composição na estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, gastando mais tempo para o deslocamento.

Trajeto da linha 10-Turquesa fica mais longo e da Linha 7-Rubi fica mais curto. Ambos os caminhos passam a terminar na Barra Funda.

O que muda na linha 10-Turquesa? O trem que sai de Rio Grande da Serra (ABC Paulista) não vai mais parar na Luz. Agora, a linha ganha mais uma estação e segue até a Barra Funda.

O que muda na Linha 7-Rubi? O trajeto que começa Jundiaí também não vai mais acabar na Estação da Luz. Agora, ele acaba uma estação antes, na Barra Funda. A mudança servirá como teste para a nova administradora da linha, a concessionária Tic Trens. A empresa só assume as operações em 26 de novembro, mas já começou a fase de testes no dia 28.