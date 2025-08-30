O que o PCC comprou com dinheiro que passou pelas fintechs da Faria Lima

O PCC usou fintechs da Faria Lima para lavar bilhões e comprar usinas, caminhões, imóveis de luxo, fazendas e até um terminal portuário.

O que aconteceu

Rede de empresas deu aparência legal ao dinheiro do PCC. O grupo estruturou companhias e fundos para infiltrar recursos no mercado formal. O dinheiro passava por contas de pagamento, postos de combustíveis e fundos de investimento até retornar à economia com aparência de legalidade.

Patrimônio se espalhou por setores estratégicos da economia. Os documentos apontam que a facção passou a controlar negócios de energia e logística, com aquisições que vão de usinas de açúcar e etanol a caminhões, fazendas e imóveis de luxo. Tudo foi bancado pelas fintechs, que movimentaram mais de R$ 52 bilhões. O esquema avançou do agronegócio ao mercado financeiro, ampliando a presença da facção em cadeias inteiras da economia:

Usinas: Itajobi, Carolo, Virgolino de Oliveira, Rio Pardo, Furlan, Comanche.

Itajobi, Carolo, Virgolino de Oliveira, Rio Pardo, Furlan, Comanche. Distribuidoras de combustíveis: ARKA, Rodopetro, Império, Máxima, Everest, Orizona, Estrela, Petroworld, Stoc.

ARKA, Rodopetro, Império, Máxima, Everest, Orizona, Estrela, Petroworld, Stoc. Imóveis e propriedades: mais de 100 imóveis, seis fazendas no interior de SP, uma casa de R$ 13 milhões em Trancoso (BA).

mais de 100 imóveis, seis fazendas no interior de SP, uma casa de R$ 13 milhões em Trancoso (BA). Infraestrutura e frota: 1.600 caminhões, um terminal portuário, refinarias clandestinas.

1.600 caminhões, um terminal portuário, refinarias clandestinas. Fundos imobiliários e holdings: Minesotta FII, Ruby Green, Green Eagle, Pinheiros FII.

Minesotta FII, Ruby Green, Green Eagle, Pinheiros FII. Empresas de logística e blindagem: Blue Star, Mabruk Log, G8.Log Transportes.

Blue Star, Mabruk Log, G8.Log Transportes. Redes de conveniência e padarias: Strawberry (18 lojas), Khadige, Empório Express.

Strawberry (18 lojas), Khadige, Empório Express. Bens de luxo: obras de arte, joias, relógios, criptomoedas.

obras de arte, joias, relógios, criptomoedas. Ao menos mil postos de combustíveis foram usados para movimentar R$ 52 bilhões, enquanto 40 fundos controlavam cerca de R$ 30 bilhões.

Como funcionava o esquema

Compras foram registradas em nome de laranjas. O processo aponta que as aquisições serviram para ocultar a origem ilícita. Segundo a decisão, "foram identificadas aquisições de usinas sucroalcooleiras, distribuidoras de combustíveis e imóveis em nome de pessoas interpostas, com o claro objetivo de ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores".

Fundos e holdings serviram para reinserir dinheiro ilícito. A Justiça descreve a criação dessas estruturas como mecanismo para devolver valores ao mercado formal. Em um dos trechos, lê-se que "a organização criminosa estruturou fundos de investimento e holdings imobiliárias para reinserir valores no mercado formal, sem despertar a atenção dos mecanismos de controle antilavagem". Gestoras do mercado financeiro também administravam parte dos fundos usados pelo esquema.

As fintechs aparecem nos autos como instrumentos centrais da operação financeira. Conforme registrado no processo, "as instituições de pagamento operavam com contas de múltiplos usuários ('contas bolsões'), permitindo que vultosos recursos fossem transferidos sem identificação clara da titularidade". A investigação mobilizou 1,4 mil agentes em oito estados e resultou em 350 mandados de busca e apreensão.

Quem comandava a operação

Mohamad Hussein Mourad, o Primo, é citado como líder do esquema. A Justiça o identifica como peça central, ligado a mais de 100 empresas entre distribuidoras, fundos e escritórios de advocacia em diferentes estados.

Beto Louco aparece como braço de confiança de Mourad. A Justiça identifica Roberto Augusto Leme da Silva como parceiro estratégico no esquema. Os autos também mencionam operadores como Ricardo Romano e José Carlos Gonçalves, além de familiares usados como laranjas.

O que diz a Justiça

Justiça autorizou buscas em endereços ligados ao grupo. A decisão incluiu escritórios de advocacia, empresas e imóveis, com diligências acompanhadas pela OAB e apreensão de documentos, veículos e computadores.

MP pediu ação controlada e bloqueio de R$ 1 bilhão em bens. O Ministério Público buscou retardar prisões para ampliar a coleta de provas, enquanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entrou com ações cíveis para congelar patrimônio ligado ao esquema.

