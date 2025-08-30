Nova taxa US$250 para visto dos EUA pode agravar queda em viagens ao país

Por Doyinsola Oladipo

NOVA YORK (Reuters) - Uma nova "taxa de integridade de visto" de US$ 250 imposta aos viajantes para os Estados Unidos corre o risco de aumentar a pressão sobre o setor de viagens em um momento de queda no turismo devido à repressão do presidente norte-americano, Donald Trump, à imigração.

As viagens aos EUA caíram 3,1% julho sobre um ano antes, para 19,2 milhões de visitantes, de acordo com dados do governo dos EUA. Foi o quinto mês de queda este ano, desafiando as expectativas de que 2025 veria os visitantes anuais finalmente ultrapassarem o nível pré-pandêmico de 79,4 milhões.

A nova taxa de visto, que entrará em vigor em 1º de outubro, acrescenta um obstáculo adicional para os viajantes de países sem isenção de visto, como México, Argentina, Índia, Brasil e China. A cobrança extra aumenta o custo total do visto para US$442, uma das taxas mais altas para visitantes no mundo, de acordo com a U.S. Travel Association.

"Qualquer atrito que acrescentarmos à experiência do viajante reduzirá o volume de viagens em alguma proporção", disse Gabe Rizzi, presidente da Altour, uma empresa global de gerenciamento de viagens. "Com o fim do verão, isso se tornará uma questão mais urgente, e teremos que levar em conta as taxas nos orçamentos e na documentação de viagens."

Os gastos de visitantes internacionais nos EUA devem cair para menos de US$169 bilhões este ano, contra US$181 bilhões em 2024, de acordo com o World Travel & Tourism Council.

A taxa de visto reforça uma percepção dos EUA sob o comando de Trump, cujas políticas de imigração, cortes na ajuda externa e tarifas de importação abrangentes corroeram o apelo dos EUA como destino de viagens - mesmo com grandes eventos como a Copa do Mundo da FIFA 2026 e as Olimpíadas de Los Angeles 2028 no horizonte.

Na quarta-feira, o governo Trump propôs uma regulamentação que visa restringir a duração dos vistos para estudantes, visitantes de intercâmbio cultural e membros da mídia.

No início de agosto, o governo disse que os EUA poderiam exigir taxas de até US$15.000 para alguns vistos de turismo e negócios, de acordo com um programa piloto de aproximadamente um ano, em um esforço para reprimir os visitantes que ultrapassam o prazo de validade de seus vistos.

A Tourism Economics, uma consultoria da Oxford Economics, previu em dezembro de 2024 que as viagens para os EUA em 2025 aumentariam mais de 10% em relação ao ano anterior. Em vez disso, a tendência é de queda de 3%, disse Aran Ryan, diretor de estudos do setor da Tourism Economics.

"Vemos isso como um retrocesso sustentado e prevemos que grande parte desse retrocesso será implementado durante todo o governo", disse Ryan.

O MAIS ATINGIDO

É provável que a mais nova taxa de visto atinja com mais força os países das Américas Central e do Sul, que têm sido um raro ponto positivo para as viagens aos EUA este ano.

No acumulado do ano até maio, as viagens do México para os EUA aumentaram quase 14%, de acordo com o National Travel and Tourism Office.

As chegadas da Argentina cresceram 20% e as do Brasil 4,6% no mesmo período. No geral, as viagens da América Central cresceram 3% e da América do Sul 0,7%, em comparação com um declínio de 2,3% da Europa Ocidental.

Na China, as chegadas permanecem silenciosas desde a pandemia, com os números de julho ainda 53% abaixo dos níveis de 2019. A taxa de visto também ameaça as viagens da Índia, de onde as visitas caíram 2,4% até agora este ano, impulsionadas por uma queda de quase 18% no número de estudantes.

Para alguns, o aumento das taxas será absorvido como apenas mais um custo em uma viagem já cara para os EUA.

"Os EUA sempre foram seletivos com seus visitantes. Se sua situação financeira não estiver em dia, conseguir um visto é difícil de qualquer forma", disse Su Shu, fundador da empresa chinesa Moment Travel em Chengdu.

Como os visitantes estrangeiros enfrentam taxas de entrada mais altas, os viajantes dos EUA se preocupam com a imposição de requisitos mais rigorosos no exterior, disse James Kitchen, agente de viagens e proprietário da Seas 2 Day & Travel.

"Os viajantes expressaram preocupação com relação às taxas recíprocas que podem ser impostas nos próximos meses", disse Kitchen.