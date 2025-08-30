Topo

Notícias

Napoli vence Cagliari com gol nos acréscimos e sobe para liderança do Italiano

30/08/2025 18h49

O Napoli, atual campeão, sofreu para vencer o Cagliari por 1 a 0 neste sábado (30), chegando ao gol da vitória nos acréscimos, pela 2ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o time napolitano chega a 6 pontos e assume a ponta da tabela à espera dos demais resultados do fim de semana, especialmente da Inter de Milão, que no domingo receberá a Udinese.

O meio-campista camaronês Frank Anguissa foi o herói da noite no estádio Diego Maradona ao marcar o gol da vitória no apagar das luzes (90'+5).

Antes disso, o Napoli teve dificuldades para furar a retranca do Cagliari, que também contou com uma atuação inspirada do goleiro Elia Aprile, autor de defesas salvadores em tentativas de Scott McTominay (45' e 90'+3) e Leonardo Spinazzola (60').

"Foi um jogo muito difícil contra um time que se defendeu muito bem, mas não desistimos em nenhum momento e podemos ficar felizes com o que conseguimos", disse Anguissa em entrevista à plataforma DAZN.

"O mais importante esta noite foi que vencemos, que jogamos como um time, e precisamos continuar nesse caminho", acrescentou o artilheiro da partida.

Também com 6 pontos, mas menor saldo de gols, estão Cremonese (2ª), que na sexta-feira bateu o Sassuolo por 3 a 2, e Roma (3ª), que neste sábado venceu o Pisa por 1 a 0, graças ao gol do argentino Matías Soulé (55').

Por sua vez, o Como não conseguiu manter os 100% de aproveitamento. Depois de vencer a Lazio na estreia (2 a 0), o time do técnico Cesc Fàbregas foi derrotado fora de casa pelo Bologna por 1 a 0.

No outro jogo deste sábado, a Atalanta visitou o Parma e saiu com o segundo empate em dois jogos, em 1 a 1.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Cremonese - Sassuolo                3 - 2

   Lecce - Milan                       0 - 2

  

   - Sábado:

   Bologna - Como                      1 - 0

   Parma - Atalanta                    1 - 1

   Napoli - Cagliari                   1 - 0

   Pisa - Roma                         0 - 1

  

   - Domingo:

   (13h30) Genoa - Juventus                   

           Torino - Fiorentina                

   (15h45) Inter - Udinese                    

           Lazio - Hellas Verona              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                   6   2   2   0   0   3   0   3

    2. Cremonese                6   2   2   0   0   5   3   2

    3. Roma                     6   2   2   0   0   2   0   2

    4. Inter                    3   1   1   0   0   5   0   5

    5. Juventus                 3   1   1   0   0   2   0   2

    6. Milan                    3   2   1   0   1   3   2   1

    7. Como                     3   2   1   0   1   2   1   1

    8. Bologna                  3   2   1   0   1   1   1   0

    9. Atalanta                 2   2   0   2   0   2   2   0

   10. Fiorentina               1   1   0   1   0   1   1   0

     . Hellas Verona            1   1   0   1   0   1   1   0

     . Udinese                  1   1   0   1   0   1   1   0

   13. Genoa                    1   1   0   1   0   0   0   0

   14. Cagliari                 1   2   0   1   1   1   2  -1

     . Pisa                     1   2   0   1   1   1   2  -1

   16. Parma                    1   2   0   1   1   1   3  -2

   17. Lecce                    1   2   0   1   1   0   2  -2

   18. Lazio                    0   1   0   0   1   0   2  -2

   19. Torino                   0   1   0   0   1   0   5  -5

   20. Sassuolo                 0   2   0   0   2   2   5  -3

jr-dr/iga/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Como era a estação de trem desativada há três décadas que será usada para o The Town

Brasileiro morre na Bolívia após abordagem de guardas; mãe tenta translado

Napoli vence Cagliari com gol nos acréscimos e sobe para liderança do Italiano

Sinner perde set, mas vence Shapovalov e avança às oitavas US Open

Rebeldes do Iêmen prometem vingança após morte de seu 'primeiro-ministro' em bombardeios israelenses

Tarcísio: primeiro ato, se eu for presidente, será conceder indulto a Bolsonaro

No Rio, policial atira em motoboy após vítima se recusar a subir até residência para entrega

Capotamento deixa duas pessoas em estado grave na Rodovia dos Bandeirantes

Lula decreta luto oficial por morte de Luis Fernando Verissimo

Ato em SP lança movimento de famílias em busca de desaparecidos

Lula decreta luto oficial pela morte de Luís Fernando Veríssimo