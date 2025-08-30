Museu Nacional realiza no domingo sétima edição de festival

O Festival Museu Nacional Vive chega na sua sétima edição como parte das atividades gratuitas para a população conhecer de perto as conquistas do processo de reconstrução do Museu Nacional, considerado o principal museu de história natural da América Latina, que perdeu cerca de 80% do acervo de 20 milhões de itens em um incêndio de grande proporção.

O evento faz parte das ações pontuais realizadas pelo Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro.

Entre os destaques do evento

Além da programação cultural, atrações como rodas de samba e capoeira animam o domingo.

Para Lucia Basto, gerente executiva do Projeto Museu Nacional Vive, a participação do público é fundamental nesta trajetória.

"Temos muitas conquistas a celebrar, como o avanço da restauração do palácio, das obras no prédio anexo e a conclusão de projetos técnicos de arquitetura. Temos o compromisso de devolver o Museu Nacional à sociedade o mais breve possível", disse.

Atividades científicas também estão programadas, como a Entre Gigantes: uma experiência no Museu Nacional, que começa às 9h e proporciona aos visitantes o acesso às informações sobre o restauro do palácio, além de oferecer as visitas ao meteorito Bendegó, ao esqueleto de um cachalote com 15,7 metros de comprimento e às obras do artista visual indígena Gustavo Caboco.