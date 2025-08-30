Topo

Museu Nacional realiza no domingo sétima edição de festival

30/08/2025 14h20

O Festival Museu Nacional Vive chega na sua sétima edição como parte das atividades gratuitas para a população conhecer de perto as conquistas do processo de reconstrução do Museu Nacional, considerado o principal museu de história natural da América Latina, que perdeu cerca de 80% do acervo de 20 milhões de itens em um incêndio de grande proporção.

O evento faz parte das ações pontuais realizadas pelo Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro.

Entre os destaques do evento, visitas educativas; a Tenda Científica, instalada nas imediações do palácio; exibição de documentário sobre o resgate de acervos do museu; mostra fotográfica Linha do Tempo da Reconstrução e estande com ornamentos restaurados.

Além da programação cultural, atrações como rodas de samba e capoeira animam o domingo.

Para Lucia Basto, gerente executiva do Projeto Museu Nacional Vive, a participação do público é fundamental nesta trajetória.

"Temos muitas conquistas a celebrar, como o avanço da restauração do palácio, das obras no prédio anexo e a conclusão de projetos técnicos de arquitetura. Temos o compromisso de devolver o Museu Nacional à sociedade o mais breve possível", disse.

Atividades científicas também estão programadas, como a Entre Gigantes: uma experiência no Museu Nacional, que começa às 9h e proporciona aos visitantes o acesso às informações sobre o restauro do palácio, além de oferecer as visitas ao meteorito Bendegó, ao esqueleto de um cachalote com 15,7 metros de comprimento e às obras do artista visual indígena Gustavo Caboco.

