Crianças de Llullaillaco: múmias incas foram achadas intactas há 26 anos

Três crianças que morreram há mais de 500 anos durante um ritual de sacrifício conhecido como Capacocha foram encontradas em 1999 no vulcão Llullaillaco, entre a Argentina e o Chile, e contam história de práticas incas.

Quem eram as crianças

Menino foi o primeiro a ser encontrado na expedição. Conhecido em espanhol como "El Niño" (o menino), tinha entre seis e sete anos. "Ele usava uma túnica vermelha, mocassins de couro, tornozeleiras de pele, uma pulseira de prata e uma tipoia enrolada na cabeça, com a testa adornada com penas brancas", descreve artigo publicado por Constanza Ceruti, antropóloga argentina.

Imagem: Divulgação/Museu de Arqueologia de Alta Montanha (MAAM)

Segunda a ser descoberta no vulcão, "La Doncella" (a donzela), era uma menina de 15 anos, cujo corpo estava coberto por dois mantos externos marrons. "Seu cabelo estava penteado em muitas tranças pequenas e um cocar de penas denotava seu status como uma 'mulher eleita' —mais tarde descrita pelos conquistadores espanhóis como 'Virgens do Sol'", explica a especialista. Folhas de coca foram encontradas na boca dela, sendo que, na época, a planta era usada apenas em circunstâncias ritualísticas. A análise do cabelo da garota revelou que coca e álcool foram dados a ela antes do ritual.

Imagem: Divulgação/Museu de Arqueologia de Alta Montanha (MAAM)

Com seis anos, "La Niña Del Rayo" (a menina do raio) foi a última a ser encontrada. O nome foi escolhido pois um raio atingiu a garota quando ela já estava enterrada, afetando um braço e parte do tronco. "Ela usava um vestido sem mangas e um xale, ambos presos com alfinetes de metal, mocassins nos pés e uma placa de metal na testa", descreve o artigo.

Imagem: Divulgação/Museu de Arqueologia de Alta Montanha (MAAM)

Os três corpos foram descobertos intactos. As múmias foram enterradas em buracos naturais ampliados no leito rochoso e cobertas artificialmente. Uma fina camada de permafrost havia se formado na camada mais superficial, e os corpos estavam cercados por cinzas vulcânicas. Liderados pelo norte-americano Johan Reinhard, os arqueólogos fizeram a descoberta perto do cume do vulcão, que tem 6.739 metros de altura.

Escavações científicas conseguiram recuperar os corpos para preservação e pesquisa. Após permanecerem congelados por mais de meio milênio, os corpos apresentavam um ótimo estado de conservação.

Junto às crianças, foram depositados diversos objetos de valor. Segundo os especialistas, os artefatos identificados também foram utilizados como oferendas.

A partir de análises com diferentes técnicas, os especialistas conseguiram descobrir detalhes sobre os corpos. Raios-X convencionais e tomografias computadorizadas forneceram informações sobre a condição dos ossos e dos órgãos, enquanto estudos odontológicos conseguiram indicar a idades das três crianças no momento da morte. Em parceria com instituições nos Estados Unidos e na Europa, os arqueólogos argentinos analisaram também DNA e amostras de cabelo.

A descoberta no vulcão Llullaillaco representa recordes mundiais. Segundo o Guinness Book, o local é sítio arqueológico mais alto do mundo, e as múmias são descritas como as mais bem preservadas já encontradas na história.

As crianças de Llullaillaco foram preservadas na Universidade Católica de Salta, na Argentina. Durante este período, as múmias passaram por diversos estudos arqueológicos. Atualmente, ficam em exposição no Museu de Arqueologia de Alta Montanha, na mesma cidade. Segundo o portal oficial do museu, a manutenção dos corpos é realizada sob "condições estritas de crioconservação que controlam e mantêm a temperatura, umidade e pressão em cápsulas que possibilitam a correta apresentação e conservação dos corpos".

Crianças eram oferecidas como sacrifício em ritual

Promovido pelos incas, o Capacocha era um dos rituais mais importantes do império Tawantinsuyu. A dinâmica consistia em fazer oferendas de pedido ou agradecimento ao sol. O ritual também era realizado em ocasiões especiais, como um desastre natural, já que, na cultura andina, acreditava-se que os deuses influenciavam fenômenos naturais, como terremotos, erupções vulcânicas, inundações e secas.

A parte central do rito era o sacrifício de uma criança ou adolescente no topo do vulcão, como oferenda aos deuses. O corpo era sempre acompanhado por uma série de oferendas como miniaturas de cerâmica, metais preciosos, têxteis ou conchas marinhas únicas, que vinham de diferentes partes do império.

A escolha dos indivíduos era realizada em Cusco, então capital do Império. O ritual era restrito a jovens de famílias da elite contemporânea.

Como parte do ritual, as crianças tomavam chicha, uma bebida fermentada de milho. Então, eram levadas em procissões aos picos mais altos dos Andes para serem sacrificadas.

Segundo a crença inca, as crianças oferecidas não morriam. Aquelas que eram selecionadas para o sacrifício se reuniam com seus ancestrais, que assistiam tudo do topo das mais altas montanhas.