Morre Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, no RS

30/08/2025 13h44

SÃO PAULO (Reuters) - O escritor Luis Fernando Verissimo, um dos autores mais populares e respeitados da literatura brasileira, morreu na madrugada deste sábado em hospital no Rio Grande do Sul, onde estava internado por complicações decorrentes de pneumonia.

Autor de "As Mentiras que os Homens Contam" e criador de personagens como Analista de Bagé, Veríssimo escreveu mais de mais de 70 livros. Ele morreu aos 88 anos, segundo nota de falecimento publicada pela equipe médica.

Veríssimo "como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia", escreveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em nota à imprensa publicada pelo Planalto.

Escritor, humorista e cartunista, Veríssimo vendeu cerca de 5,6 milhões de exemplares de suas obras. Ele iniciou a carreira no jornalismo em 1966, como revisor do jornal Zero Hora, em Porto Alegre, e lançou seu primeiro livro, O Popular, em 1973.

Veríssimo também assinou colunas em jornais como O Estado de S. Paulo, O Globo e Zero Hora, consolidando-se como uma das vozes mais influentes da crônica brasileira.

