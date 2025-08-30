Topo

Moraes manda ampliar vigilância sobre Bolsonaro

30/08/2025 14h17

Moraes manda ampliar vigilância sobre Bolsonaro - A poucos dias do início do julgamento de Jair Bolsonaro, ministro do STF determina revistas nos carros que saírem da residência do ex-presidente e reforço na vigilância da área externa para mitigar risco de fuga.O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou neste sábado (30/08) novas medidas para reforçar o monitoramento da área externa da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar desde o início de agosto. A ampliação do monitoramento ocorre a poucos dias da fase final do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Em sua decisão, Moraes mandou a Polícia Penal do DF realizar monitoramento presencial na área externa da residência e das divisas com os demais imóveis, onde poderia haver exposição ao risco de fuga.

Além do monitoramento externo, o ministro do STF autorizou a realização de vistorias nos "habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu". Essas vistorias, segundo a decisão, deverão ser documentadas, com a indicação dos veículos, motoristas e passageiros, e envio dessas informações ao STF diariamente.

Moraes justificou as medidas com base na solicitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que apontou a existência de "pontos cegos" não visíveis a partir da fachada da residência, o que representaria um "risco" de fuga.

Na última segunda-feira (25/08) Moraes já determinado o reforço de medidas de vigilância, ordenando uma presença policial permanente diante da residência.

Na terça-feira, a Polícia Federal chegou a solicitar autorização para monitorar a parte interna da casa do ex-presidente, mas a Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicionou contra a presença de policiais no interior da residência de Bolsonaro. Apesar disso, a PGR se manifestou favorável ao reforço da segurança nas proximidades da residência e na entrada do condomínio, o que foi acatado pelo ministro.

Na próxima terça-feira (02/09), Bolsonaro e mais sete aliados, que são réus do núcleo 1 da trama golpista, serão julgados pela Primeira Turma do STF.

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto, com uso de tornozeleira eletrônica. A medida foi determinada após Alexandre de Moraes entender que o ex-presidente violou as medidas cautelares que proibiam postagens nas redes sociais de terceiros.

Na semana passada, em outra investigação, a PF descobriu que Bolsonaro tinha um documento de asilo político para ser apresentado ao presidente da Argentina, Javier Milei. Segundo a PF, o documento estava salvo no aparelho desde 2024.

De acordo com a defesa, o documento era apenas um "rascunho", e a solicitação de asilo não ocorreu. Os advogados negaram ainda a tentativa de fuga do país.

jps (Agência Brasil, AFP)

