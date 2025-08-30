Topo

Moraes determina vistoria de carros que entram e saem de casa de Bolsonaro em Brasília

30/08/2025 13h04

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, determinou neste sábado a vistoria do interior de carros que entram e saem da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, onde ele está cumprindo prisão domiciliar.

A ordem atendeu pedido da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que citou que a casa de Bolsonaro em Brasília possui imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, "o que causa a existência de pontos cegos” que prejudicam o monitoramento do cumprimento da prisão domiciliar.

O pedido não recebeu objeção da Procuradoria Geral da República e a secretaria afirmou que o monitoramento de Bolsonaro "requerer redundância de meios de fiscalização visando efetividade da medida".

Diante da necessidade de garantir a efetividade da prisão domiciliar, Moraes afirmou na decisão que é preciso a "adoção de novas medidas que conciliem a privacidade dos demais residentes do local e a necessária garantia da lei penal, impedindo qualquer possibilidade de fuga".

Segundo a decisão de Moraes, os autos das vistorias dos veículos deverão ser "enviados à juízo diariamente". Além disso, o juiz determinou monitoramento presencial na área externa da residência.

